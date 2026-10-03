Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: які документи потрібні та чи обов’язково навчатися

Перертин кордону

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Чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть перетинати державний кордон під час воєнного стану. Навчання у закладі освіти чи наявність окремої підстави для відстрочки для такого виїзду не вимагаються, однак на кордоні необхідно мати визначені документи.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Правила перетинання державного кордону передбачають, що під час воєнного стану обмеження на виїзд не поширюються на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років включно, за винятком окремих категорій осіб, визначених пунктом 2-14 Правил. Відповідна норма закріплена у пункті 2-19 постанови Кабінету Міністрів №57.

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Чи можна виїхати за кордон у 22 роки

Так. Формулювання «від 18 до 22 років включно» означає, що загальне вікове обмеження не застосовується до чоловіка доти, доки йому не виповнилося 23 роки.

У такому випадку не має значення:

чи навчається чоловік;

чи має він окрему підставу для відстрочки від призову;

чи дає така відстрочка право на перетин кордону;

перебуває він на військовому обліку як призовник чи військовозобов’язаний.

Тому, наприклад, завершення бакалаврату та період до вступу в магістратуру самі по собі не позбавляють 22-річного чоловіка права на виїзд.

Які документи потрібні на кордоні

Для перетину державного кордону чоловіку віком від 18 до 22 років необхідно мати:

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документ, що дає право на виїзд з України, зокрема закордонний паспорт;

військово-обліковий документ.

Під час мобілізації у чоловіків віком від 18 до 60 років на пунктах пропуску перевіряють військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Якщо військово-облікового документа немає або в Реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів містяться відомості про розшук особи Національною поліцією, у виїзді можуть відмовити.

Військово-обліковий документ можна пред’явити і в електронній формі у «Резерв+». Такий е-ВОД має таку саму юридичну силу, як паперовий документ, та перевіряється за QR-кодом.

Що змінюється після 23 років

Після досягнення 23-річного віку загальне виключення, встановлене для чоловіків від 18 до 22 років включно, вже не застосовується.

Тоді можливість виїзду під час воєнного стану залежить від наявності конкретної передбаченої законодавством підстави та необхідних підтвердних документів. Правила окремо регулюють виїзд різних категорій чоловіків, зокрема за сімейними обставинами, у зв’язку із супроводом певних осіб, професійною діяльністю та в інших передбачених законодавством випадках.

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Таким чином, у 22 роки чоловік може виїхати за кордон незалежно від того, чи навчається він у цей момент, — за умови дотримання вимог щодо документів та якщо на нього не поширюються спеціальні обмеження.

Виїзд за кордон 2026 — останні новини

Раніше ми писали про те, що у 18 років можна перетнути кордон, але є важливий нюанс із військовим обліком. За словами юриста Владислава Дерія, сама позначка про військову підготовку чи статус резервіста не заважає виїхати за кордон. Головне — категорія обліку: якщо 18-річний хлопець вказаний як військовозобов’язаний, а не призовник, його можуть мобілізувати на загальних підставах.

Нагадаємо, в Україні сформувалася правова «сіра зона» довкола військово-облікового статусу чоловіків віком 23–24 років. Вони опинилися в розриві між державними обмеженнями та відсутністю захисних механізмів: виїхати за кордон вже не можуть, але й отримати бронювання на роботі їм заборонено.

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