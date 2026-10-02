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Паспорт за кордоном можуть не видати: міграційна служба назвала важливу умову
Українців за кордоном попередили про важливу зміну під час отримання паспортів. Водночас ДМС відновлює роботу своїх систем і повідомила, що станеться з електронною чергою.
Державна міграційна служба України завершує відновлення своїх систем, а електронна черга збережеться — повторно реєструватися не треба. Водночас для чоловіків призовного віку за кордоном діятиме обов’язкова вимога для отримання паспортів.
Про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби України.
Роботу систем планують повністю відновити до кінця дня 2 жовтня 2026 року. Електронну чергу перенесуть із збереженням місця кожного користувача, тож повторно записуватися не потрібно.
«Видача вже виготовлених паспортних документів на території України та за кордоном продовжується», — зазначили у службі.
У відомстві також нагадали про додаткову умову для громадян за кордоном: видача готових паспортів чоловікам призовного віку здійснюється лише за наявності чинного військово-облікового документа, зокрема відображення відповідних даних у застосунку «Резерв+».
Нагадаємо, українці, які наразі перебувають за межами батьківщини, мають можливість оформити новий закордонний паспорт у дипломатичних установах України.
Раніше ми писали, що Державна міграційна служба України нагадала, що у низці випадків заявникам можуть законно відмовити в оформленні або видаванні паспорта громадянина України у формі ID-картки.