Паспорт за кордоном можуть не видати: міграційна служба назвала важливу умову

Паспорт / © УНІАН

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Державна міграційна служба України завершує відновлення своїх систем, а електронна черга збережеться — повторно реєструватися не треба. Водночас для чоловіків призовного віку за кордоном діятиме обов’язкова вимога для отримання паспортів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби України.

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Роботу систем планують повністю відновити до кінця дня 2 жовтня 2026 року. Електронну чергу перенесуть із збереженням місця кожного користувача, тож повторно записуватися не потрібно.

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«Видача вже виготовлених паспортних документів на території України та за кордоном продовжується», — зазначили у службі.

У відомстві також нагадали про додаткову умову для громадян за кордоном: видача готових паспортів чоловікам призовного віку здійснюється лише за наявності чинного військово-облікового документа, зокрема відображення відповідних даних у застосунку «Резерв+».

Нагадаємо, українці, які наразі перебувають за межами батьківщини, мають можливість оформити новий закордонний паспорт у дипломатичних установах України.

Раніше ми писали, що Державна міграційна служба України нагадала, що у низці випадків заявникам можуть законно відмовити в оформленні або видаванні паспорта громадянина України у формі ID-картки.

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