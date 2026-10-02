Паспорт за границей могут не выдать: миграционная служба назвала важное условие

Паспорт / © УНИАН

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Государственная миграционная служба Украины завершает восстановление своих систем, а электронная очередь сохранится повторно регистрироваться не надо. В то же время, для мужчин призывного возраста за границей будет действовать обязательное требование для получения паспортов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

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Работу систем планируют полностью восстановить до конца дня 2 октября 2026 года. Электронную очередь перенесут с сохранением места каждого пользователя, так что повторно записываться не нужно.

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«Выдача уже изготовленных паспортных документов на территории Украины и за рубежом продолжается», — отметили в службе.

В ведомстве также напомнили о дополнительном условии для граждан за рубежом: выдача готовых паспортов мужчинам призывного возраста осуществляется только при наличии действующего военно-учетного документа, в частности, отображения соответствующих данных в приложении «Резерв+».

Напомним, украинцы, которые находятся за пределами родины, имеют возможность оформить новый загранпаспорт в дипломатических учреждениях Украины.

Ранее мы писали, что Государственная миграционная служба Украины напомнила, что в ряде случаев заявителям могут законно отказать в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

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