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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Паспорт за границей могут не выдать: миграционная служба назвала важное условие

Украинцев за границей предупредили о важном изменении при получении паспортов. В то же время, ГМС возобновляет работу своих систем и сообщила, что произойдет с электронной очередью.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Паспорт

Паспорт / © УНИАН

Государственная миграционная служба Украины завершает восстановление своих систем, а электронная очередь сохранится повторно регистрироваться не надо. В то же время, для мужчин призывного возраста за границей будет действовать обязательное требование для получения паспортов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

Работу систем планируют полностью восстановить до конца дня 2 октября 2026 года. Электронную очередь перенесут с сохранением места каждого пользователя, так что повторно записываться не нужно.

«Выдача уже изготовленных паспортных документов на территории Украины и за рубежом продолжается», — отметили в службе.

В ведомстве также напомнили о дополнительном условии для граждан за рубежом: выдача готовых паспортов мужчинам призывного возраста осуществляется только при наличии действующего военно-учетного документа, в частности, отображения соответствующих данных в приложении «Резерв+».

Напомним, украинцы, которые находятся за пределами родины, имеют возможность оформить новый загранпаспорт в дипломатических учреждениях Украины.

Ранее мы писали, что Государственная миграционная служба Украины напомнила, что в ряде случаев заявителям могут законно отказать в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

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