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Паспорт за границей могут не выдать: миграционная служба назвала важное условие
Украинцев за границей предупредили о важном изменении при получении паспортов. В то же время, ГМС возобновляет работу своих систем и сообщила, что произойдет с электронной очередью.
Государственная миграционная служба Украины завершает восстановление своих систем, а электронная очередь сохранится повторно регистрироваться не надо. В то же время, для мужчин призывного возраста за границей будет действовать обязательное требование для получения паспортов.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.
Работу систем планируют полностью восстановить до конца дня 2 октября 2026 года. Электронную очередь перенесут с сохранением места каждого пользователя, так что повторно записываться не нужно.
«Выдача уже изготовленных паспортных документов на территории Украины и за рубежом продолжается», — отметили в службе.
В ведомстве также напомнили о дополнительном условии для граждан за рубежом: выдача готовых паспортов мужчинам призывного возраста осуществляется только при наличии действующего военно-учетного документа, в частности, отображения соответствующих данных в приложении «Резерв+».
Напомним, украинцы, которые находятся за пределами родины, имеют возможность оформить новый загранпаспорт в дипломатических учреждениях Украины.
Ранее мы писали, что Государственная миграционная служба Украины напомнила, что в ряде случаев заявителям могут законно отказать в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.