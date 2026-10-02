Путин изменил план войны против Украины: ставка теперь на массированные удары и зиму — FAZ

Кремлевский диктатор Владимир Путин сделал ставку на «войну против городов» / © ТСН.ua

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Российский президент Владимир Путин отказался от планов на скорейшее истощение украинской армии на фронте и все больше делает ставку на удары по городам, энергетике и критической инфраструктуре. Цель такой стратегии — создать для Украины условия, при которых продолжение войны станет все сложнее.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Россия изменила ставку: от фронта к «войне городов»

В 2024 году Путин заявлял, что российские войска будут продвигаться по всей линии фронта, постепенно истощая украинскую армию. Однако российское наступление не принесло ожидаемого результата, а потери остаются высокими.

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Теперь Москва, по оценке аналитиков, все больше полагается на так называемую войну городов — масштабные атаки ракетами и беспилотниками по территории Украины. В конце сентября Путин заявил, что российские «ответные меры» должны быть настолько разрушительными, чтобы заставить Украину просить о мире.

«Война городов» может быть для России более дешевой альтернативой попыткам набрать сотни тысяч новых военных для наступательных операций. Российский Telegram-канал Rybar, который издание называет одной из крупнейших пропагандистских платформ РФ, также связывает массированные удары с расчетом заставить Украину согласиться на завершение войны.

Отдельной проблемой для Украины становятся новые реактивные дроны. По словам Владимира Зеленского, в сентябре Украина перехватывала около 55% российских реактивных «Шахедов», в то время как показатель для обычных ударных дронов превышает 90%.

Это уже сказалось на масштабе атак. 30 сентября Россия нанесла один из самых больших за последнее время ударов по украинской энергетической инфраструктуре: были повреждены объекты в нескольких регионах, а часть потребителей осталась без электроэнергии.

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Почему Россия может делать ставку на зиму

По версии автора статьи, Россия сама имеет ограничения для продолжительной кампании: война дорого обходится ее экономике, а проблемы с топливом и другие последствия военной экономики оказывают дополнительное давление.

Поэтому, возможно, Москва может попытаться максимально использовать зимний период. Речь идет об ударах по электростанциям, промышленным объектам и системам теплоснабжения, которые могут создать дополнительные трудности для населения и экономики.

В то же время эффективность такой стратегии будет в значительной степени зависеть от способности Украины усилить противовоздушную оборону, а также от дальнейшей военной и финансовой помощи партнеров.

Издание особо обращает внимание на необходимость поддержки украинской ПВО, усиления давления на российские доходы от экспорта и обеспечения стабильного финансирования Украины.

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Что происходит с помощью Украинt

Вопрос финансирования остается одним из ключевых для продолжения обороны Украины. По данным, приведенным в публикации, Киев оценивает дефицит бюджета на 2026 год в десятки миллиардов евро, а на 2027-й потребности могут быть еще больше.

В то же время в ЕС продолжаются споры по поводу дальнейшего финансирования Украины и возможного использования замороженных российских государственных активов. Речь идет примерно о 210 млрд евро российских средств, значительная часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Также отмечается, что для устойчивости Украины важна не только военная помощь, но и достаточные финансовые ресурсы, которые не позволят России рассчитывать на экономическое истощение страны.

Россия и Украина: последние новости

В конце августа сообщалось о новой тактике российских атак на Киев. Реактивные дроны часами атакуют города, поэтому российские удары могут одновременно истощать украинскую ПВО и создавать длительное давление на гражданское население.

В сентябре проблема реактивных беспилотников стала еще более заметной. Украина начала испытывать новые средства для их перехвата, поскольку скоростные дроны создают дополнительную нагрузку на систему ПВО. Украина готовит новые перехватчики для борьбы с этой угрозой.

А 30 сентября Россия снова перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. РФ возобновила атаки на энергетику накануне холодов, что усилило опасения по поводу предстоящего отопительного сезона.

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