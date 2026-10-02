Россия снова угрожает ядеркой: как военные учения НАТО и британский сериал «взорвали» Путина

Путин и ядерное оружие РФ / © ТСН.ua

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Москва снова угрожает ядеркой. Российские посольства в Ирландии и Бельгии одновременно вышли с заявлениями, что Кремль «будет готов использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если страны НАТО постараются изолировать Калининградскую область». В сообщении российского посольства в Ирландии даже есть угроза нанесения Москвой «превентивных ударов по центрам принятия решений в странах Альянса на ранней стадии конфликта».

Более того, по информации Reuters, Россия направила НАТО свою документальную позицию (издание называет это non-paper - неформальным дипломатическим документом) с аналогичными ядерными угрозами. Альянс уже дал свой письменный ответ. По словам генсека Марка Рютте, они сказали: "Эй, послушайте, мы оборонный альянс, и прекратите ядерные угрозы, прекратите войну в Украине". Рютте также добавил, что НАТО гораздо сильнее России, которая никогда не победит блок, опроверг риск применения Кремлем ядерного оружия против стран Балтии.

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Правда, если вспомнить, то полномасштабному российскому вторжению в Украину в 2022 году также предшествовали письменный договор и соглашение, придуманные в Кремле, которые РФ должны заключить США и НАТО. Эти российские "документы", напомним, прямо требовали возвращения Альянса к границам 1997 года. А заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков тогда вообще говорил на языке ультиматумов: "НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубеже 1997 года".

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Так что означают очередные российские ядерные угрозы, но теперь уже при Калининграде, который никто пока не изолирует? И как это связано с британским телевизионным сериалом? Читайте на сайте ТСН.ua.

США поощряют Путина: в НАТО не видят угрозы

В своих комментариях об очередных российских ядерных угрозах Марк Рютте также говорил, что «Путин не побеждает (в Украине – Ред.), поэтому он немного обеспокоен, и лучший способ решить эту проблему – это немного успокоиться». В начале сентября главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявлял, что прямой угрозы нападения России пока нет. Однако, по его словам, Альянс должен быть готов к этому уже сейчас.

В Еврокомиссии письмо России в адрес НАТО осудили, а риторику Москвы назвали безответственной. Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что не удивился очередным ядерным угрозам Кремля.

«Похоже, она (РФ – Ред.) действительно чувствует себя загнанной в угол. Россия сейчас находится в таком состоянии, когда все чаще будет разбрасываться подобными заявлениями. Но нам, безусловно, не следует поддаваться провокациям – у нас должны быть очень четкие ответы», - считает Науседа.

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Однако невозможно не заметить, что российская риторика обостряется по мере ослабления веса и роли США не только на фоне их фактического проигрыша в Иране. Администрация Трампа давно взяла курс на сокращение американского военного присутствия на европейском континенте. Следовательно, для России, а Путин понимает только язык силы, - это приглашение к действиям.

К примеру, как стало известно Politico, в октябре в Польше запланирована встреча по поводу будущего Альянса под руководством заместителя председателя Пентагона Элбриджа Колби – архитектора «НАТО 3.0». ТСН.ua уже писал, что эта концепция как раз и предполагает сокращение американского военного присутствия США в Европе. Министерство войны Соединенных Штатов уже начало этот процесс, который продлится шесть месяцев. И на эту встречу в Польше не было приглашено Британию, Францию и страны Балтии.

Издание также напоминает, как ранее администрация Трампа разработала список «послушных и непослушных» стран-членов НАТО, которые не увеличивают свои оборонные расходы так, как хотелось бы Вашингтону.

"Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это опасно для США", - сказал Politico один из шести дипломатов, знакомых с планированием встречи в Польше.

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Кстати, уже не первой под руководством Колби. В то же время Гитанас Науседа, комментируя неприглашение его страны, отметил, что речь идет о «Бергенской группе», в которую входят США, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды, но не Литва.

Валдайский сумасшедший дом: НАТО может изолировать Калининград

В течение четверга, 1 октября, из Москвы звучали разные шизофренические заявления. Пресссекретарь главы Кремля Песков заявлял, что Россия не планирует применять ядерное оружие против Европы . Зато депутату-коммунисту Зюганову случилось нападение Европы на Россию в 2029-2030 годах. А помощник Путина Патрушев угрожал, что «НАТО пожалеет», если начнет какие-либо действия против Калининградской области.

Позже в тот же день на ежегодном Валдайском форуме, где Путин уже традиционно угрожает ядеркой, глава Кремля сначала заявил, что «если ружье висит на сцене, то в конце концов оно должно выстрелить», а затем добавил:

«Все правильно написано в заявлении МИД и тех письмах, которые были отправлены. Если речь идет о прямом нападении на РФ, в данном случае подразумевается Калининград, может и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения РФ всех вооружений, имеющихся у нашей страны».

Отдельно Путин остановился на странах, оказывающих Киеву военную помощь. Глава Кремля намекнул на удары «по территориям и предприятиям тех стран, которые снабжают Украину оружием». Правда, это уже не первая подобная угроза. К тому же дроны со взрывчаткой, взрывы на оружейных предприятиях и разного рода диверсии – уже давно не новость для европейских стран.

Что же скрывается за такой неожиданной ядерной риторикой Кремля относительно Калининграда?

Москву в этот раз «взорвал» даже новый сериал британского телеканала Sky News The Wargame («Военная игра»). Это документальная политико-военная симуляция, состоящая из четырех эпизодов, о российской атаке на Британию и риске применения ядерного оружия.

Вдобавок к сериалу в британской газете The I Paper вышла статья «Крошечный форпост России в Европе может стать наибольшей слабостью Путина» о том, что НАТО при необходимости может изолировать Калининград с помощью различных форм блокады. Посольство России в Британии выступило с резким публичным заявлением, где вспомнило и сериал, и статью, пригрозив последствиями.

В своих заявлениях российские посольства в Бельгии и Ирландии упоминали натовскую инициативу Baltic Sentry с привлечением фрегатов, морской патрульной авиации и БПЛА, действующей с января 2025 г. для усиления защиты критической инфраструктуры в Балтийском море. Она была создана после серии диверсий с повреждением подводных энергетических и телекоммуникационных кабелей, к которым имеет отношение Россия, а также после многочисленных военных столкновений натовских сил с теневым флотом Кремля.

Также российские посольства упомянули Gallant Boar 2026 – военные учения Польши, Литвы и Франции, проведенные в июне этого года для отработки обороны Сувальского коридора – 65-км полосы земли, соединяющей Калининградскую область с Беларусью. Однако обучение Gallant Boar проводилось также в 2025 году и охватывало большее количество стран - Польшу, Литву, США, Чехию, Швецию и Румынию.

Однако интересна еще одна деталь. Reuters сообщал, что в середине августа десятки самолетов стран НАТО приняли участие в необъявленной операции по воздушному пространству вокруг Калининграда, продемонстрировав способность заблокировать радиолокационную связь эксклава и вывести из строя его систему ПВО. Выступая на Валдайском форуме Путин признал, что способности НАТО сильнее российских. К тому же данные европейских разведок доказывают, что большинство сухопутных войск и боевой техники (до 70%) из Калининграда Путин перебросил на войну против Украины. То есть российский эксклав действительно ослаблен и мало защищен.

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