Заморозки ударят уже этой ночью: где температура в Украине упадет до -3°

Заморозки в Украине 3–4 октября / © Pixabay

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В Украине в ближайшие ночи ожидаются заморозки, которые могут представлять опасность для неубранного урожая. В Прикарпатье объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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По прогнозу синоптиков, в ночь с 3 на 4 октября в Прикарпатье температура воздуха опустится до 0–3° мороза. В связи с этим в регионе объявлен II (оранжевый) уровень опасности.

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В ночь на 3 октября на всей территории Украины, за исключением Киева, прогнозируются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3° мороза, а в ночь на 4 октября — на Правобережье. Объявлен I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях / © Укргидрометцентр

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях / © Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут нанести ущерб овощам, которые ещё не успели собрать.

Напомним, представительница «Укргидрометцентра» Наталья Птуха ранее сообщала, что в течение октября в Украине еще возможны периоды теплой и солнечной погоды, которые традиционно называют «бабиным летом». В то же время антициклоны могут принести ночные заморозки.

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