Погода на планете может резко измениться: "супер-Эль-Ниньо" вызвал гигантскую волну Кельвина

"Супер-Эль-Ниньо" будет влиять на погоду / © Фото из открытых источников

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В Тихом океане развивается чрезвычайно мощное явление Эль-Ниньо, которое, по оценкам синоптиков, может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. Он уже влияет на глобальную температуру и способен усилить экстремальные погодные явления — от жары и засух до сильных осадков, штормов и наводнений в разных частях планеты.

Об этом пишет IFLScience.

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Одним из последствий мощного Эль-Ниньо стала гигантская океаническая волна Кельвина, которая движется в сторону западного побережья США. Она может временно повысить уровень моря у побережья Калифорнии и усугубить последствия штормов.

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Что такое «волна Кельвина» и чем она грозит

Океаническая волна Кельвина — это не обычная волна, набегающая на берег. Речь идет о масштабном импульсе в толще океана, способном переносить большие массы теплой воды на огромные расстояния.

Когда тёплая вода перемещается к побережью, уровень моря повышается не из-за увеличения её количества, а из-за теплового расширения воды.

Согласно данным, приведенным IFLScience, ожидается, что волна приведет к повышению уровня моря у побережья Калифорнии на несколько дюймов. Другие актуальные оценки американских специалистов допускают временное повышение примерно на 15–30 сантиметров в некоторых районах.

Само по себе такое повышение может показаться незначительным, однако оно накладывается на другие факторы. Высокие приливы, сильные волны и прибрежные штормы на фоне и без того повышенного уровня моря увеличивают риск наводнений и береговой эрозии. Дополнительным фактором остается длительное повышение уровня океана из-за глобального потепления.

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Калифорния уже готовится к возможному ухудшению ситуации. Губернатор штата Хэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в связи с ожидаемыми последствиями мощного Эль-Ниньо. По словам министра природных ресурсов Калифорнии Уэйда Кроуфута, власти пытаются ускорить работы по защите населенных пунктов от наводнений и другие подготовительные меры.

Последствия будут ощутимы в Северном полушарии

Влияние Эль-Ниньо не ограничивается Тихоокеанским регионом. Изменение температуры поверхностных вод в тропической части Тихого океана изменяет атмосферную циркуляцию, а через так называемые телеконнекции этот сигнал может распространяться на другие континенты.

Эль-Ниньо способен изменять распределение осадков и температур в разных частях мира. В отдельных регионах это означает усиление засух и жары, тогда как в других — увеличение количества осадков и риска наводнений. NASA также отмечает, что Эль-Ниньо может вызывать значительные осадки в одних регионах и их дефицит в других.

В Европе прогнозируют тёплую и более влажную зиму

Европа также может ощутить последствия нынешнего Эль-Ниньо, хотя его влияние здесь гораздо сложнее и не сводится к прямому переносу тепла из Тихого океана.

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Согласно последнему сезонному прогнозу Copernicus Climate Change Service, зимой 2026–2027 годов в Европе ожидаются температуры выше средних практически на всей территории континента. В то же время в большинстве регионов, за исключением южных и северных окраин, прогнозируется больше осадков, чем обычно.

В то же время Copernicus отмечает, что прогноз носит сезонный характер, и его неопределенность возрастает по мере удаления от текущего момента. По данным службы, сильное явление Эль-Ниньо уже сформировалось и, вероятно, будет усиливаться до конца 2026 года.

Для Европы влияние Эль-Ниньо может варьироваться в зависимости от периода зимы. Атмосферные телеконнекции способны влиять на западный перенос воздуха, что в отдельных случаях способствует поступлению теплого и влажного атлантического воздуха. В то же время в северных районах возможны и кратковременные эпизоды резкого похолодания.

Основной риск для Украины

Украина находится на восточной окраине европейской системы атмосферной циркуляции, поэтому влияние Эль-Ниньо на погоду в Украине не является прямым.

Сильный Эль-Ниньо не означает автоматически теплую зиму в Украине. На погоду в нашей стране будут дополнительно влиять Североатлантическое и Арктическое колебания, состояние полярного вихря, положение циклонов и направления перемещения воздушных масс.

Однако общий европейский прогноз Copernicus на данный момент указывает на зиму, которая будет теплее нормы. Если усилится западный перенос, Украина может чаще оказываться под влиянием влажного атлантического воздуха, способного приносить оттепели, дожди и мокрый снег вместо длительного снежного покрова. В то же время даже при в целом теплой зиме возможны короткие, но резкие вторжения арктического воздуха с морозами и снегопадами.

Напомним, климатическое явление Эль-Ниньо уже стало самым мощным за всю историю наблюдений, хотя до его пика остаются месяцы. Исследователи называют ситуацию «выходящей за рамки графиков» и объясняют, какие процессы в Тихом океане спровоцировали формирование этого климатического «монстра».

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