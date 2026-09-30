Погода на планеті може різко змінитися: "супер-Ель-Ніньйо" запустив гігантську хвилю Кельвіна

"Супер-Ель-Ніньйо" впливатиме на погоду / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У Тихому океані розвивається надзвичайно потужний феномен Ель-Ніньйо, який, за оцінками синоптиків, може стати одним із найсильніших за всю історію спостережень. Він уже впливає на глобальну температуру та здатен посилити екстремальні погодні явища — від спеки й посух до сильних опадів, штормів і повеней у різних частинах планети.

Про це пише IFLScience.

Реклама

Одним із наслідків потужного Ель-Ніньйо стала велетенська океанічна хвиля Кельвіна, яка рухається в бік західного узбережжя США. Вона може тимчасово підвищити рівень моря біля узбережжя Каліфорнії та посилити наслідки штормів.

Реклама

Що таке «хвиля Кельвіна» і чим вона загрожує

Океанічна хвиля Кельвіна — це не звичайна хвиля, яка накочується на берег. Йдеться про масштабний імпульс у товщі океану, здатний переносити великі маси теплої води на величезні відстані.

Коли тепла вода переміщується до узбережжя, рівень моря підвищується не через збільшення її кількості, а через теплове розширення води.

За даними, наведеними IFLScience, очікується, що хвиля підвищить рівень моря біля Каліфорнії на кілька дюймів. Інші актуальні оцінки американських фахівців допускають тимчасове підвищення приблизно на 15–30 сантиметрів у деяких районах.

Саме по собі таке підвищення може здаватися незначним, однак воно накладається на інші фактори. Високі припливи, сильні хвилі та прибережні шторми на тлі вже підвищеного рівня моря збільшують ризик затоплень і берегової ерозії. Додатковим чинником залишається довготривале підвищення рівня океану через глобальне потепління.

Реклама

Каліфорнія вже готується до можливого погіршення ситуації. Губернатор штату Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан через очікувані наслідки потужного Ель-Ніньйо. За словами міністра природних ресурсів Каліфорнії Вейда Кроуфута, влада намагається прискорити роботи із захисту громад від повеней та інші підготовчі заходи.

Наслідки будуть відчутні в Північній півкулі

Вплив Ель-Ніньйо не обмежується Тихоокеанським регіоном. Зміна температури поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану перебудовує атмосферну циркуляцію, а через так звані телеконекції цей сигнал може поширюватися на інші континенти.

Ель-Ніньйо здатен змінювати розподіл опадів і температур у різних частинах світу. В окремих регіонах це означає посилення посух і спеки, тоді як в інших — збільшення кількості опадів та ризику повеней. NASA також зазначає, що Ель-Ніньйо може спричиняти значні опади в одних регіонах і дефіцит опадів в інших.

Європі прогнозують теплу і вологішу зиму

Європа також може відчути наслідки нинішнього Ель-Ніньйо, хоча його вплив тут значно складніший і не зводиться до прямого перенесення тепла з Тихого океану.

Реклама

За останнім сезонним прогнозом Copernicus Climate Change Service, європейська зима 2026–2027 років має тенденцію до температур вище середніх практично на всій території континенту. Водночас у більшості регіонів, за винятком південних і північних окраїн, прогнозується більше опадів, ніж зазвичай.

Водночас Copernicus наголошує, що прогноз є сезонним і його невизначеність зростає в міру віддалення від поточного моменту. За даними служби, сильний Ель-Ніньйо вже сформувався і, ймовірно, продовжить посилюватися до кінця 2026 року.

Для Європи вплив Ель-Ніньйо може змінюватися залежно від періоду зими. Атмосферні телеконекції здатні впливати на західне перенесення повітря, що в окремих ситуаціях сприяє надходженню теплого й вологого атлантичного повітря. Водночас у північних районах можливі й короткочасні епізоди різкого похолодання.

Головний ризик для України

Україна перебуває на східній периферії європейської системи атмосферної циркуляції, тому вплив Ель-Ніньйо на українську погоду не є прямим.

Сильний Ель-Ніньйо не означає автоматично теплу зиму в Україні. На погоду в нашій країні додатково впливатимуть Північноатлантичне й Арктичне коливання, стан полярного вихору, положення циклонів та напрямки переміщення повітряних мас.

Однак загальний європейський прогноз Copernicus наразі вказує на теплішу за норму зиму. Якщо посилиться західне перенесення, Україна може частіше опинятися під впливом вологого атлантичного повітря, що здатне приносити відлиги, дощі та мокрий сніг замість тривалого снігового покриву. Водночас навіть за загалом теплої зими можливі короткі, але різкі вторгнення арктичного повітря з морозами та снігопадами.

Нагадаємо, кліматичне явище Ель-Ніньйо вже стало найпотужнішим за всю історію спостережень, хоча до його піку залишаються місяці. Дослідники називають ситуацію такою, що виходить за межі графіків, і пояснюють, які процеси в Тихому океані спровокували формування цього кліматичного «монстра».

Новини партнерів

Новини партнерів