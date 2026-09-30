"Свого часу я розповім правду": Роналду зі скандалом залишив розташування збірної Португалії

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду на тлі гучного скандалу залишив розташування збірної Португалії перед матчами Ліги націй з Данією та Норвегією.

Про це 41-річний бомбардир повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Кріштіану ухвалив відповідне рішення після розмови з президентом португальської федерації футболу Педру Проенсі.

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"Після пресконференції головного тренера збірної та після розмови з президентом Федерації футболу Португалії я ухвалив рішення залишити розташування національної збірної.

Свого часу я розповім правду всім португальцям про причини, які зумовили мій відхід із національної команди, якій я завжди віддано служив. Зараз час побажати удачі Португалії та всім моїм партнерам по команді без винятку", — написав Роналду.

У попередньому матчі з норвежцями Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний поєдинок збірної на лавці для запасних.

Після гри ЗМІ повідомили про конфлікт між Роналду і головним тренером Жорже Жезушем. Останній перед матчем заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, але потім змінив своє рішення, і нападник залишився на лавці для запасних.

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Через це Роналду посварився з головним тренером португальської збірної та проігнорував тренування команди у вівторок, 29 вересня.

Після двох зіграних турів Португалія (6 очок) очолює групу 4 дивізіону А Ліги націй. Норвегія та Данія мають по 3 бали. Уельс (0) посідає останню сходинку.

Матч третього туру Данія — Португалія відбудеться у четвер, 1 жовтня, на стадіоні "Паркен" у Копенгагені. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

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Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

На чемпіонаті світу-2026 він провів п'ять матчів, у яких забив три голи. Португальська збірна залишила турнір на стадії 1/8 фіналу після поразки від майбутнього чемпіона — Іспанії (0:1).

Після поразки від іспанців Роналду не стримав сліз та оголосив, що провів останній матч за збірну Португалії на Мундіалях.

Раніше повідомлялося, що фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй.

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