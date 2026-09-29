Батько зірки збірної Угорщини після поразки від України влаштував ганебну провокацію під російську пісню

Угорщина — Україна / © Associated Press

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Батько захисника збірної Угорщини Мілоша Керкеза Себастьян Зан влаштував ганебну провокацію після матчу першого туру Ліги націй-2026/27 проти України.

Тато зірки англійського "Ліверпуля" опублікував у себе в сторіз Instagram фото, на якому зображена сутичка його сина з футболістом збірної України Віктором Циганковим, додавши музичну композицію російських виконавців АК-47 і Ноггано (Баста) Russian Paradise ("Російський рай").

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Тим самим він спробував спровокувати українців, які зараз захищають свою батьківщину від російських окупантів.

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До слова, цей "зашквар" швидко помітили і вболівальники "Ліверпуля", за який виступає Керкез. Провокаційний допис викликав обурення серед українських та англійських фанатів.

Батько Мілоша Керкеза відзначився провокаційним дописом після матчу проти України

22-річний Керкез є уродженцем Сербії. До переходу в мерсисайдський клуб захисник грав разом з українцем Іллею Забарним за "Борнмут".

Нагадаємо, 25 вересня збірна України на "Пушкаш Арені" в Будапешті здолала Угорщину з рахунком 1:0.

Зазначимо, що вже 5 жовтня команди знову зустрінуться в межах четвертого туру Ліги націй у Словаччині.

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Раніше повідомлялося, що збірна України зіграла внічию з Грузією в Лізі націй.

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