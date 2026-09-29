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Батько зірки збірної Угорщини після поразки від України влаштував ганебну провокацію під російську пісню
Батько Мілоша Керкеза відзначився провокаційним дописом після матчу проти України.
Батько захисника збірної Угорщини Мілоша Керкеза Себастьян Зан влаштував ганебну провокацію після матчу першого туру Ліги націй-2026/27 проти України.
Тато зірки англійського "Ліверпуля" опублікував у себе в сторіз Instagram фото, на якому зображена сутичка його сина з футболістом збірної України Віктором Циганковим, додавши музичну композицію російських виконавців АК-47 і Ноггано (Баста) Russian Paradise ("Російський рай").
Тим самим він спробував спровокувати українців, які зараз захищають свою батьківщину від російських окупантів.
До слова, цей "зашквар" швидко помітили і вболівальники "Ліверпуля", за який виступає Керкез. Провокаційний допис викликав обурення серед українських та англійських фанатів.
22-річний Керкез є уродженцем Сербії. До переходу в мерсисайдський клуб захисник грав разом з українцем Іллею Забарним за "Борнмут".
Нагадаємо, 25 вересня збірна України на "Пушкаш Арені" в Будапешті здолала Угорщину з рахунком 1:0.
Зазначимо, що вже 5 жовтня команди знову зустрінуться в межах четвертого туру Ліги націй у Словаччині.
Раніше повідомлялося, що збірна України зіграла внічию з Грузією в Лізі націй.