Мальдера відреагував на масований удар росіян по Києву після матчу Грузія — Україна в Лізі націй

Андреа Мальдера / © УАФ

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Головний тренер збірної України Андреа Мальдера після нічиєї з Грузією (0:0) в матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 емоційно прокоментував масований удар російських терористів по Києву.

"Перед тим як говорити про матч, я б хотів обійняти Київ, столицю, яка сьогодні була бомбардована країною-терористкою — Росією. Ми разом з людьми, які залишаються в Києві та Україні", — сказав італійський керманич "синьо-жовтих".

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Зазначимо, що у стартовому турі Ліги націй збірна України на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Грузія вдома поступилася Північній Ірландії (0:1).

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Наразі збірна України з 4 очками одноосібно очолює свою групу в Лізі націй. Грузія з одним балом посідає третю сходинку.

Інший матч 2-го туру цього квартету між Північною Ірландією та Угорщиною також відбудеться 28 вересня, початок — о 21:45 за київським часом.

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч з Північною Ірландією, а Грузія на виїзді зіграє з Угорщиною. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

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перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що збірна Грузії змінила головного тренера перед матчем з Україною в Лізі націй.

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