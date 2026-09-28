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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
171
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2 хв

Мальдера відреагував на масований удар росіян по Києву після матчу Грузія — Україна в Лізі націй

Італійський керманич "синьо-жовтих" висловився про атаки російських терористів на українську столицю.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андреа Мальдера

Андреа Мальдера / © УАФ

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера після нічиєї з Грузією (0:0) в матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 емоційно прокоментував масований удар російських терористів по Києву.

"Перед тим як говорити про матч, я б хотів обійняти Київ, столицю, яка сьогодні була бомбардована країною-терористкою — Росією. Ми разом з людьми, які залишаються в Києві та Україні", — сказав італійський керманич "синьо-жовтих".

Зазначимо, що у стартовому турі Ліги націй збірна України на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Грузія вдома поступилася Північній Ірландії (0:1).

Наразі збірна України з 4 очками одноосібно очолює свою групу в Лізі націй. Грузія з одним балом посідає третю сходинку.

Інший матч 2-го туру цього квартету між Північною Ірландією та Угорщиною також відбудеться 28 вересня, початок — о 21:45 за київським часом.

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч з Північною Ірландією, а Грузія на виїзді зіграє з Угорщиною. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що збірна Грузії змінила головного тренера перед матчем з Україною в Лізі націй.

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