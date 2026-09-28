ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
2 хв

Випадкова знахідка в підвалі розкрила вбивство 20-річної давнини

Випадкова знахідка, яку зробив новий власник будинку, допомогла правоохоронцям вийти на слід і затримати підозрюваного у злочині, що залишався нерозкритим упродовж 20 років.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Випадкове відкриття власника будинку призвело до арешту у справі про вбивство, яка не була розкрита протягом 20 років

Випадкове відкриття власника будинку призвело до арешту у справі про вбивство, яка не була розкрита протягом 20 років / © Mirror

У США чоловіка звинуватили у вбивстві дружини через майже 20 років після її зникнення.

Як випадкова знахідка допомогла викрити вбивцю, пише Metro.

Джилл, якій було 29 років, коли вона зникла безвісти у 2007 році, була знайдена нинішнім власником будинку у підвалі під будинком.

Пізніше було виявлено, що знахідка являє собою «неідентифіковані людські останки», які були розміщені там роками раніше, без відома нинішніх власників будинку.

У прес-релізі поліції зазначалося, що «заявник звернувся за допомогою до правоохоронних органів після того, як зробив підозріле відкриття у підвалі під будинком».

У 2023 році аналіз ДНК підтвердив, що останки належали Джилл Майорці. Подальше розслідування встановило, що смерть жінки була насильницькою. Судово-медична експертиза визначила причиною смерті вбивство.

Слідчі у справі про нерозкритий злочин продовжили збирати докази й зрештою назвали підозрюваним колишнього чоловіка Джилл — Джеффа Майорку. Відомо, що він подав на розлучення з нею ще у 2004 році в окрузі Лос-Анджелес.

Чоловіка затримали. Прокуратура вважає, що під час злочину могли використати ніж. Водночас правоохоронці не розкрили, які саме докази дозволили пов’язати Джеффа із вбивством. Розслідування справи триває, а правоохоронці закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією, повідомити їх.

Нагадаємо, що на Львівщині онук спалив тіло бабусі у дворі, запевняючи, що це — її передсмертна воля. Проте поліція не повірила такій версії.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie