Випадкова знахідка в підвалі розкрила вбивство 20-річної давнини

Випадкове відкриття власника будинку призвело до арешту у справі про вбивство, яка не була розкрита протягом 20 років / © Mirror

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У США чоловіка звинуватили у вбивстві дружини через майже 20 років після її зникнення.

Як випадкова знахідка допомогла викрити вбивцю, пише Metro.

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Джилл, якій було 29 років, коли вона зникла безвісти у 2007 році, була знайдена нинішнім власником будинку у підвалі під будинком.

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Пізніше було виявлено, що знахідка являє собою «неідентифіковані людські останки», які були розміщені там роками раніше, без відома нинішніх власників будинку.

У прес-релізі поліції зазначалося, що «заявник звернувся за допомогою до правоохоронних органів після того, як зробив підозріле відкриття у підвалі під будинком».

У 2023 році аналіз ДНК підтвердив, що останки належали Джилл Майорці. Подальше розслідування встановило, що смерть жінки була насильницькою. Судово-медична експертиза визначила причиною смерті вбивство.

Слідчі у справі про нерозкритий злочин продовжили збирати докази й зрештою назвали підозрюваним колишнього чоловіка Джилл — Джеффа Майорку. Відомо, що він подав на розлучення з нею ще у 2004 році в окрузі Лос-Анджелес.

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Чоловіка затримали. Прокуратура вважає, що під час злочину могли використати ніж. Водночас правоохоронці не розкрили, які саме докази дозволили пов’язати Джеффа із вбивством. Розслідування справи триває, а правоохоронці закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією, повідомити їх.

Нагадаємо, що на Львівщині онук спалив тіло бабусі у дворі, запевняючи, що це — її передсмертна воля. Проте поліція не повірила такій версії.

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