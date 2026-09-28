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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Схожий на баранячу голову і важить до 10 кг: в Україні росте рідкісний гриб (фото)

У Цуманській пущі росте незвичайний гриб, який нагадує велику кучеряву капусту або баранячу голову. Він може важити до 10 кг, однак зривати його не можна.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Sparassis crispa

Sparassis crispa / © Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща"

В українських лісах під час грибного сезону можна натрапити на незвичайний гриб — листочню кучеряву, або спарасис кучерявий (Sparassis crispa). Через характерну форму його також називають грибом-бараном, грибною капустою або «баранячою головою».

Про це повідомляє Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща».

Такий гриб трапляється, зокрема, у Цуманській пущі. На вигляд він нагадує велику кучеряву головку цвітної капусти. Плодове тіло складається з численних хвилястих і розгалужених лопатей білого, кремового або світло-жовтого кольору.

Листочня кучерява може виростати до 30–40 см у діаметрі. Зазвичай її вага сягає 4–5 кг, а окремі великі екземпляри можуть важити до 10 кг.

Sparassis crispa. / © Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща"

Sparassis crispa. / © Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща"

Чому гриб не можна зривати

Листочня кучерява вважається їстівною та цінується за смакові властивості. Водночас збирати її у природі не можна, адже вид занесений до Червоної книги України та має природоохоронний статус «зникаючий».

В Україні цей гриб трапляється не часто, переважно у старих хвойних лісах біля основи старих сосен, рідше — інших хвойних дерев.

Sparassis crispa / © Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща"

Sparassis crispa / © Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща"

Листочня кучерява є реліктовим видом із розірваним ареалом. В Україні її можна зустріти, зокрема, на Поліссі та у західноукраїнських лісах.

У Цуманській пущі гриб росте як неподалік екологічних стежок, так і безпосередньо в лісі. Якщо вдалося його побачити, гриб краще сфотографувати, але не зривати.

Грибний сезон у розпалі: останні новини

Нагадаємо, у Карпатах на території Національного природного парку «Гуцульщина» знайшли надзвичайно рідкісний гриб Свиняче вухо (Gomphus clavatus), занесений до Червоної книги України. Попереднього разу цей вид у парку виявляли 2014 року, тож нова знахідка стала першою за 12 років.

Загалом вересень вважається одним із найурожайніших місяців для грибників. Після осінніх дощів у лісах активно з’являються білі гриби, опеньки, маслюки, лисички та інші популярні види.

На початку осені ґрунт ще зберігає тепло, а дощі, тумани й роса забезпечують достатньо вологи. Білі гриби варто шукати у соснових, дубових і березових лісах, опеньки — на пеньках і повалених деревах, а маслюки — переважно у хвойних посадках.

Водночас грибникам радять уважно оцінювати стан знахідок. Якщо їстівний гриб лише трохи пошкоджений личинками, уражені частини можна зрізати, а решту очистити й термічно обробити. Сильно червиві, м’які або підгнилі гриби краще не брати, оскільки в них можуть накопичуватися бактерії та продукти життєдіяльності личинок.

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