Росія вдарила «Шахедом» біля кордону з Польщею: перші деталі

Ягодин Фото ілюстративне

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Під час повітряної тривоги на Волині зафіксували ворожий безпілотник типу «Шахед». Влучання сталося неподалік кордону з Польщею.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

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«На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в с. Старовойтове (МПП „Ягодин“), Ковельського району», — заявив він.

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За даними ОВА, БпЛА зафіксували у Камінь-Каширському та Ковельському районах області. Йдеться про «Шахед» із реактивним двигуном.

Влучання зафіксували у селі Старовойтове Ковельського району, неподалік кордону з Республікою Польща, в районі міжнародного пункту пропуску «Ягодин».

Ударною хвилею пошкоджено приміщення контрольно-пропускного пункту на в’їзді в термінал.

За попередньою інформацією, звернень щодо травмованих або загиблих не надходило.

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Дрон ударив за 2 км від кордону з Польщею: як відреагували у Варшаві

Як стало відомо від польської сторони, російський ударний дрон влучив на території України приблизно за 2 км від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську.

Польський повітряний простір порушений не був, повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Черговий напад Росії на західну Україну. Реактивний безпілотник вдарив на українській стороні приблизно за 2 км від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську. Порушення польського повітряного простору не сталося», — написав він у соцмережі X.

За словами польського міністра, системи протиповітряної оборони та військові літаки Польщі були готові до дій.

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Після скасування тривоги польські літаки повернулися на бази, а системи протиповітряної оборони перевели назад у режим спостереження та чергування.

Польща увімкнула сирени

Раніше йшлося про те, що Польща підняла військову авіацію. У Люблінському воєводстві також увімкнули сирени.

Через російські удари по західних областях України Командування повітряного компонента задіяло необхідні сили та засоби, які перебувають у його розпорядженні.

Додамо, що Польща та Литва готують план евакуації у разі військової загрози. У центрі уваги — Сувальський коридор.

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