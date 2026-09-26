Село за кілометр від Білорусі: як там живуть люди і чи не бояться нового наступу (відео)

У селі укріплюють державний кордон / © ТСН

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Наближатися на відстань менше ніж один кілометр до кордону з Росією чи Білоруссю відтепер суворо заборонено через спеціальний прикордонний режим, запроваджений урядом. Окрім військовослужбовців Збройних Сил України та прикордонників, нікому перебувати там не можна. Проте журналісти ТСН знайшли село, яке розташоване безпосередньо у цій закритій кілометровій зоні біля Білорусі, а хата однієї з місцевих мешканок стоїть буквально за лічені метри від державного рубежу.

Що в такому випадку робити місцевим жителям? Чи збираються їх відселяти, як отримати перепустку на власний город і як у Білорусі вздовж кордону вмикали ретранслятори для супроводження ворожих БпЛА — у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

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«Тепер порили ями й мінують все довкола»: спогади про вторгнення

Сотні людей проходили і десятки автівок щодня проїжджали з України в Білорусь та з Білорусі в Україну цією дорогою до повномасштабного вторгнення. Менше ніж за кілометр від державного кордону лежить перше прикордонне село.

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«У нас село дуже гарне! Бо й ми самі гарні. За межею живе чимало наших односельців, а тут мешкає чимало білорусів. Раніше одружувалися, переїжджали, ходили одне до одного в гості… А тепер порили ями, укріплюють кордон скрізь», — розповідає місцева мешканка пані Оля.

Після всього, що сталося у лютому 2022 року, українці більше не вірять північним сусідам.

«Я рахував тільки кількість літаків, які летіли бомбити з території Білорусі Україну», — згадує перші дні повномасштабної війни староста села пан Михайло.

Він виявився чи не єдиним, хто залишився у спорожнілому населеному пункті у лютому-березні. Більшість жителів змушені були тимчасово евакуюватися в довколишні ліси.

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«Люди в основному всі виїхали в ліс. Цього нас навчив ще 1943 рік, під час Другої світової війни», — додає пан Михайло.

У лісі селяни грілися біля вогнищ і викопували тимчасові землянки. Згодом люди поволі повернулися до своїх домівок і спробували відновити побут.

«Жити в нас зараз вельми добре, порівняно з тими місцями, де все розбомбили та де люди залишилися без хат. Тому тепер Бога гріх гнівити», — ділиться продавчиня місцевого магазину пані Марія.

Спеціальний режим: кому потрібні дозволи

Хоча Росія наразі не утримує значних ударних угруповань безпосередньо на білоруському кордоні, прикордонники закликають не втрачати пильності.

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«У будь-який момент, якщо Росія матиме якісь вільні підрозділи, вони можуть опинитися на території цієї країни», — застерігає речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Саме з міркувань безпеки Уряд запровадив спеціальний прикордонний режим уздовж лінії державного рубежу з РФ та РБ.

«Законодавець визначає повну заборону перебування осіб на цій території, якщо вони не пов’язані з охороною державного кордону або забезпеченням його недоторканності», — пояснює речник 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців Юрій Шахрайчук.

Проте для населених пунктів, розташованих у цій смузі, зроблено виняток — примусово людей не виселяють. Місцевим жителям видаватимуть спеціальні перепустки-дозволи. Для сторонніх осіб або журналістів в’їзд сюди можливий виключно за попереднім погодженням із ДПСУ.

Більше того, навіть місцевим жителям заборонено безпідставно виходити за межі села.

«Ось у нас є город далеко туди, де річка. Там закопаний наш український стовп, а через річку — вже білоруський кордон. До їхніх городів там усього 15–20 метрів», — каже пані Марія.

Щоб проводити сільськогосподарські роботи на таких ділянках, власникам необхідно подати заяву та документи органу охорони державного кордону.

«Якщо в неї там земельна ділянка, до органу охорони державного кордону, окрім заяви, подається копія документів, які підтверджують право власності чи користування цією ділянкою», — роз’яснює Юрій Шахрайчук.

По ягоди та гриби місцеві тепер їздять щонайменше за 10 кілометрів від кордону, адже найближчі лісосмуги щільно загороджені й заміновані задля упередження діяльності ворожих ДРГ.

Ворожі ретранслятори в Білорусі та хата за крок до кордону

Місцеві жителі свідомо підтримують нові заборони, адже бачать, що з території Білорусі продовжує виходити загроза. Зокрема, під час нещодавніх атак БпЛА вздовж кордону на білоруському боці вмикали спеціальні ретранслятори.

«Підсилювали для них сигнал, коли ворог атакував нашу прикордонну територію в напрямку пункту пропуску „Ягодин“, а також по автомобільній та залізничній інфраструктурі», — підтверджує речник ДПСУ Андрій Демченко.

«І ще так хитро летять — летять усюди понад самим кордоном!» — додає місцева мешканка пані Олена.

Пані Олена живе разом із котами за лічені метри від лінії кордону. Білоруські наряди вона періодично бачить просто з власних вікон.

«За будинком одразу наш кордон. Наші прикордонники кожен день ходять. Вчора білоруси проходили — якщо раніше казали „Слава Україні“, то зараз уже мовчать», — розказує жінка.

Один із її синів зараз зі зброєю в руках боронить Україну на Запорізькому напрямку. З родичами з Білорусі жінка вже кілька років не підтримує жодних зв’язків через їхній тотальний підпорядкованість російській пропаганді.

«От скажіть, у чому ми винні, що вони нас убивають?! Але їм же нічого не поясниш» — підсумовує пані Олена, сподіваючись лише на якнайшвидшу перемогу та повернення сина з фронту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Пекло ударів у Києві! Таємниці Трампа і Сі! Куди втік Кравченко? | ТСН 20:00 25 вересня

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