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Тишкевич і Томусяк на пікантних фото голими у ванній показали, який вигляд мали на початку стосунків
Артисти згадали, як починалась їхня романтична історія.
Українські актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк показали, який вигляд мали на початку стосунків.
Парочка поділилась архівними фото у спільному дописі в Instagram. Чорно-білі знімки були доволі пікантними. На світлинах Катерина Тишкевич позувала оголеною у ванній, а поруч із нею був зображений Валентин Томусяк топлес. Кадри мають доволі кінематографічну естетику, що складається враження, що парочка немов із якогось фільму.
Актори діляться, що коли позували перед об’єктивом фотокамери, то навіть і не думали, що саме так складеться їхня романтична історія. Закохані тоді просто насолоджувались моментом. А зараз вони дивляться на ці світлини та говорять, що на них зображені «гарненькі молоденькі мрійники».
«Чи могли ми уявити тоді, що все складеться саме так? О, ні! Але ж які гарненькі молоді мрійники на цих світлинах», — діляться закохані.
Зазначимо, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк почали зустрічатися у листопаді 2014 року. Вже у лютому 2019-го закохані одружились. Зараз пара чекає на народження первістка. Незабаром на світ з’явиться син подружжя.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич похизувалась округлим животиком у стразах. Артистка також здивувала відвертим зізнанням.