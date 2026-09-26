Тишкевич і Томусяк на пікантних фото голими у ванній показали, який вигляд мали на початку стосунків

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

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Українські актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк показали, який вигляд мали на початку стосунків.

Парочка поділилась архівними фото у спільному дописі в Instagram. Чорно-білі знімки були доволі пікантними. На світлинах Катерина Тишкевич позувала оголеною у ванній, а поруч із нею був зображений Валентин Томусяк топлес. Кадри мають доволі кінематографічну естетику, що складається враження, що парочка немов із якогось фільму.

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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Актори діляться, що коли позували перед об’єктивом фотокамери, то навіть і не думали, що саме так складеться їхня романтична історія. Закохані тоді просто насолоджувались моментом. А зараз вони дивляться на ці світлини та говорять, що на них зображені «гарненькі молоденькі мрійники».

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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Чи могли ми уявити тоді, що все складеться саме так? О, ні! Але ж які гарненькі молоді мрійники на цих світлинах», — діляться закохані.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Зазначимо, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк почали зустрічатися у листопаді 2014 року. Вже у лютому 2019-го закохані одружились. Зараз пара чекає на народження первістка. Незабаром на світ з’явиться син подружжя.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич похизувалась округлим животиком у стразах. Артистка також здивувала відвертим зізнанням.

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