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Салат із запечених баклажанів та овочів: рецепт корисної страви
Цей яскравий салат готується із запечених баклажанів та свіжих овочів з ароматною зеленню та легкою заправкою з оливкової олії, лимонного соку та цукру.
Подавайте як самостійну закуску або як гарнір до м’яса чи риби.
Інгредієнти:
баклажани — 500 г;
болгарський перець — 1 шт;
помідори — 2 шт.;
червона цибуля — 1 шт;
часник — 3 зубчики;
перець чилі — 0,5 шт;
свіжа кінза — за смаком.
Для заправки:
оливкова олія — 3 ст. л.;
лимонний сік — 2 ст. л.;
цукор — 1 ст. л.;
сіль.
Приготування:
Наріжте баклажани кружальцями товщиною близько 1 сантиметра, викладіть на деко, застелене пергаментним папером, збризніть оливковою олією та запікайте при температурі 200 градусів 15–18 хвилин.
Викладіть на тарілку, охолодіть і наріжте смужками.
Болгарський перець очистіть від плодоніжки та насіння і наріжте соломкою.
Помідори розріжте на дві частини та наріжте скибочками.
Цибулю та часник очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, часник натріть на дрібній тертці.
Перець чилі наріжте на дрібні шматочки.
Кінзу подрібніть.
Для заправки: у миску викладіть часник, перець чилі, кінзу, влийте лимонний сік, оливкову олію, додайте цукор, сіль і ретельно перемішайте, розтираючи ложкою, залиште на 10–15 хвилин.
У салатницю викладіть баклажани, болгарський перець, помідори, цибулю, полийте заправкою та обережно перемішайте.
Поради:
Оливкову олію можна замінити ароматною рослинною олією.