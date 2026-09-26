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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які воліють заводити собак дрібних порід

Як би дивно це не звучало, але й для собак існує мода, яку дуже часто диктують твори мистецтва.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп / © Credits

Сьогодні — після успіху голлівудських фільмів — усі купують далматинців, а завтра, після появи пса Патрона, — джек-рассел-тер’єрів.

Але є й ті, хто у пошуках друга не піддається модним тенденціям — такі люди орієнтуються на зовсім інші їхні якості. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які віддають перевагу собакам дрібних порід.

Стрілець

Стрільці ведуть активний спосіб життя — вони дуже люблять подорожувати, а переїжджати з місця на місце з великою собакою, м’яко кажучи, незручно. Тому — звісно, якщо є така можливість — вони заводять невеликих — практично кишенькових — тварин, з якими легко подорожувати світом.

Телець

Тельці, які люблять комфорт і стабільність, не прагнуть виходити з дому в дощову чи холодну погоду. Якщо у них є така можливість, вони охоче залишаються вдома, тому обирають собак, які поділяють їхню любов до теплого пледа та м’якого дивана, а для задоволення природних потреб задовольняються пелюшкою.

Лев

Леви люблять блищати в суспільстві, і для цього їм потрібно мати вигляд на всі сто відсотків, тому вони ретельно підбирають не тільки одяг, а й прикраси та аксесуари, одним із яких є собачка. Вона обов’язково має бути маленькою — із собакою великої породи на червоній доріжці ти матимеш, як мінімум, безглуздий вигляд.

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