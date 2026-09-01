Ліліт у Діві від 14 вересня 2026 року до 11 червня 2027 року: чому цей період є непростим

Ліліт у Діві від 14 вересня 2026 року до 11 червня 2027 року / © Credits

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У міфологічному образі Козорога поєднуються шлях до вершини та випробування владою. Це сходження вимагає сил, витримки та здатності долати перешкоди, але саме на висоті з’являється небезпека забути, заради чого був пройдений весь шлях, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Чим вище людина піднімається, тим сильнішим може ставати бажання утримати досягнуте, здобути ще більший вплив і довести свою перевагу. Саме цей темний бік прагнення до вершини й розкриває Ліліт у Козорозі. З її приходом особливо сильними можуть стати амбіції, жага визнання та бажання за будь-яку ціну посісти високе становище.

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Під час транзиту Козорогом зростає кількість боротьби за посади та вплив у державних органах і структурах різних країн. А для України цей період особливо важкий, адже в гороскопі на 24.08.1991 Ліліт у Козорозі.

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В астрологічній традиції Ліліт асоціюється з забороненими бажаннями, придушеними прагненнями та тими сторонами особистості, які людина не завжди готова показувати оточенню. Вона розкриває сферу спокус, де особливо сильно хочеться здобути свободу, визнання, вплив або можливість більше ні від кого не залежати.

Ваша Ліліт у знаку Козорога, якщо ви народилися в такі періоди:

02.12.1955 — 26.08.1956

06.10.1964 — 01.07.1965

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10.08.1973 — 05.05.1974

14.06.1982 — 10.03.1983

19.04.1991 — 12.01.1992

22.02.2000 — 17.01.2000

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03.01.2009 — 30.09.2009

09.11.2017 — 05.08.2018

А це означає, що найближчі 9 місяців вам доведеться пройти через випробування, відпрацювати кармічні борги та навчитися протистояти спокусам Ліліт (Чорного Місяця).

З приходом Ліліт у Козоріг особливо сильним стає прагнення до високого становища, грошей, впливу та визнання. Кар’єра може перетворитися на головну арену, на якій хочеться довести власну силу. Тоді професійні досягнення припиняють бути просто результатом роботи й перетворюються на засіб самоствердження. Чим вища планка, тим важче зупинитися.

Тіньовий бік Козорога пов’язаний із владою та ієрархією. Тому стосунки з начальством, керівниками та людьми, від яких залежить професійне становище, можуть зазнавати серйозних випробувань. Зауваження керівника легко сприйняти як особисте приниження, звичайну вимогу — як спробу придушити, а робочу конкуренцію — як боротьбу проти себе.

Іноді ситуація розвивається у протилежному напрямку. Службове становище використовується як засіб тиску на підлеглих, посилюється контроль, зростає кількість претензій, а помилки співробітників розглядаються набагато суворіше, ніж їхні досягнення. У колективі може виникнути атмосфера, в якій кожен намагається довести свою перевагу та зберегти вплив.

Також хвиля Ліліт проходить через державні установи та офіційні структури. Оформлення документів може тривати довше, ніж очікувалося, чиновники можуть повертати заяви на доопрацювання, можуть з’являтися додаткові вимоги та формальності. Особливо дратують ситуації, коли доводиться кілька разів пояснювати одне й те саме або доводити право на те, що раніше здавалося очевидним.

Для людей із натальною Ліліт у Козорозі чи Раку цей період може виявитися складнішим. Те саме стосується тих, у кого Козоріг — важлива частина особистого гороскопу і в ньому розташовані планети, пов’язані з кар’єрою, грошима, взаєминами з владою або особистою ініціативою. Транзит здатний активувати вже знайомі життєві сюжети та вивести їх на новий рівень.

Але тінь Козорога проявляється не лише через боротьбу за владу. Іноді випробуванням стає сама відповідальність. Виникає бажання відмовитися від керівної ролі, не брати на себе додаткових зобов’язань, уникнути ухвалення рішень або перекласти складне завдання на когось іншого. Особливо важко доводиться там, де неможливо сховатися за обставинами і потрібно особисто відповідати за результат.

Козоріг дотримується правил, законів та встановленого порядку, а Ліліт любить випробовувати межі. Звідси виникають навмисні порушення норм — від демонстративної відмови дотримуватися інструкцій до серйозних конфліктів з офіційними вимогами. У повсякденному житті це може мати набагато простіший вигляд — систематичні запізнення, нехтування робочим розпорядком, відмова дотримуватися дрес-коду або принципове «буду робити по-своєму».

Тема авторитетів також виходить на перший план. Більший вік, посада чи професійний досвід іншої людини можуть викликати бажання сперечатися та провокувати. Особливо гостро сприймається ситуація, коли хтось намагається повчати, контролювати або вказувати, як правильно чинити. У відповідь з’являється демонстративна непокора.

Однак Ліліт здатна призвести й до іншої крайності — схиляння перед статусом. Висока посада, популярність, гроші, дорогі речі та впливові знайомства починають сприйматися як доказ цінності людини. Виникає бажання відповідати певному соціальному колу та підтримувати образ успішного життя навіть тоді, коли реальні можливості цього не дозволяють.

Не менш сильним виявляється страх втратити те, чого вже вдалося досягти. Заради збереження посади доводиться терпіти керівника, заради зарплати — надмірне навантаження, заради статусу — життя за чужими правилами. У якийсь момент людина вже не розуміє, чого хоче сама, бо вся її увага зосереджена на збереженні того, що вдалося здобути.

Ліліт у Козорозі особливо яскраво випробовує способи досягнення цілей. Конкуренція за посаду, гроші, клієнтів чи вплив може вийти за межі допустимого. З’являється спокуса скористатися чужими слабкими місцями, зіграти на страху звільнення, утримувати співробітника залежністю від зарплати або домагатися потрібного рішення за допомогою адміністративного тиску.

На колективному рівні Ліліт у Козорозі підсилює теми політичної влади, державного управління, великих корпорацій, фінансових центрів та контролю над ресурсами. Загострюється боротьба між тими, хто хоче зберегти наявну систему, і тими, хто прагне отримати доступ до важелів управління.

У кар’єрній сфері це може стати періодом серйозного перегляду цілей. У когось з’явиться бажання обійняти керівну посаду, розширити бізнес або здобути більший вплив. Інші, навпаки, зрозуміють, що більше не хочуть працювати в жорсткій ієрархії, і почнуть шукати самостійний шлях.

І тут постає головне запитання цього транзиту — якою є ціна професійного успіху?

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