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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

56-річна Клаудія Шиффер похизувалася фігурою в бікіні під час відпочинку в Греції

Зірка опублікувала фото з літньої відпустки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер поділилася з шанувальниками атмосферними знімками з відпочинку в Греції. 56-річна супермодель опублікувала фотографії з яхти та продемонструвала фігуру в купальнику.

На знімках Клаудія позує на тлі моря в бікіні з квітковим принтом та в білих сонцезахисних окулярах.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

На одному з кадрів модель стоїть на борту яхти, а на інших насолоджується купанням у прозорій воді та засмагає, прикривши обличчя солом’яним капелюхом.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

«Серпень у Греції», — лаконічно підписала публікацію Шиффер, додавши емодзі у вигляді грецького прапора.

У серпні Шиффер уже демонструвала свою фігуру в купальнику, відсвяткувавши своє 56-річчя фотографіями біля басейну. Тоді вона позувала в рожевому бікіні.

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