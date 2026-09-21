56-річна Клаудія Шиффер похизувалася фігурою в бікіні під час відпочинку в Греції

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

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Клаудія Шиффер поділилася з шанувальниками атмосферними знімками з відпочинку в Греції. 56-річна супермодель опублікувала фотографії з яхти та продемонструвала фігуру в купальнику.

На знімках Клаудія позує на тлі моря в бікіні з квітковим принтом та в білих сонцезахисних окулярах.

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Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

На одному з кадрів модель стоїть на борту яхти, а на інших насолоджується купанням у прозорій воді та засмагає, прикривши обличчя солом’яним капелюхом.

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Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

«Серпень у Греції», — лаконічно підписала публікацію Шиффер, додавши емодзі у вигляді грецького прапора.

У серпні Шиффер уже демонструвала свою фігуру в купальнику, відсвяткувавши своє 56-річчя фотографіями біля басейну. Тоді вона позувала в рожевому бікіні .

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