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- Шоу-бізнес
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Супермодель Клаудія Шиффер у білій сукні та з кавою в руках прогулялася Венецією
Найімовірніше, зірка приїхала до італійського міста, щоб з’явитися на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.
56-річна німецька супермодель і зірка 90-х Клаудія Шиффер прибула до Венеції й уже встигла прогулятися містом. У своєму Instagram вона показала, як це було.
На нових фото супермодель позувала на площі Святого Марка. Вона була одягнена в білу сукню з корсетним верхом і рукавами-ліхтариками від Chloe. Свій літній образ для прогулянки Клаудія доповнила м’ятною сумочкою з ручкою-кільцем і золотистими сандалями.
У руках Шиффер тримала паперовий стаканчик із кавою. «Привіт, Венеція», — написала зірка під фото. Швидше за все, вона приїхала до італійського міста, щоб вийти на червону доріжку Венеційського кінофестивалю.
Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер позувала в купальнику у басейні в день свого 56-річчя.