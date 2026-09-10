Супермодель Клаудія Шиффер у білій сукні та з кавою в руках прогулялася Венецією

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

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56-річна німецька супермодель і зірка 90-х Клаудія Шиффер прибула до Венеції й уже встигла прогулятися містом. У своєму Instagram вона показала, як це було.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

На нових фото супермодель позувала на площі Святого Марка. Вона була одягнена в білу сукню з корсетним верхом і рукавами-ліхтариками від Chloe. Свій літній образ для прогулянки Клаудія доповнила м’ятною сумочкою з ручкою-кільцем і золотистими сандалями.

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Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

У руках Шиффер тримала паперовий стаканчик із кавою. «Привіт, Венеція», — написала зірка під фото. Швидше за все, вона приїхала до італійського міста, щоб вийти на червону доріжку Венеційського кінофестивалю.

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Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер позувала в купальнику у басейні в день свого 56-річчя.

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