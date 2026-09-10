Пейслі знову у моді: чому інфлюєнсери обирають індійський огірок / © Getty Images

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Мода вже кілька місяців подає нам сигнали. Стильні дівчата у Парижі носять сумки з «огірками», у соцмережах дедалі частіше з’являються штани та жакети з характерними завитками, а дизайнери активно повертають цей принт у свої колекції, про це розповіло видання PureWow.

Пейслі, він же індійський огірок, східна груша, азербайджанська бута чи турецький біб, упевнено претендує на звання головного візерунка осені. І хоча, на перший погляд, він здається трохи ретро, цього сезону дизайнери стилізують його зовсім по-новому.

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Від бохо до «ковбоя»

Популярність пейслі легко пояснити, бо він ідеально продовжує бум богемної естетики, який не відпускає моду вже кілька сезонів. Складний орнамент із завитками походить із давньої Персії, але згодом став важливою частиною хіпі-гардероба. Замша, бахрома, рюші, вільні силуети — усе це вже пережило своє модне відродження. Тепер настала черга пейслі.

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Особливо цікавий вигляд він має у варіанті хустини, коли до богемного настрою додається легкий американський настрій. Трохи вінтажу та Дикого Заходу, проте без костюма ковбоя. Саме тому пейслі легко описати як «шикарний ковбойський» стиль.

Пейслі може бути елегантним

Якщо «індійський огірок» викликає асоціації з розслабленим фестивальним стилем, час цього позбутися. Сучасний пейслі чудово працює й у витонченіших образах. Дизайнери використовують його на жакетах, штанах, сукнях та аксесуарах, граються з масштабом і кольорами орнаменту. Один акцентний предмет і базовий образ одразу стає цікавішим.

А якщо ви зі сміливих, можна спробувати пейслі з голови до ніг. Головне — не боятися його складного характеру, бо саме він робить образ актуальним.

Восени 2026-го пейслі має всі шанси стати новою модною універсалією. Він може бути богемним, вінтажним, дещо зухвалим або напрочуд елегантним — залежно від того, як його стилізувати. Тож якщо клітинка здається вам надто передбачуваною, а горошок уже набрид, саме час придивитися до химерних завитків пейслі.

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