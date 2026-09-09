Паризький стрітстайл: 7 актуальних речей для цієї осені / © Getty Images

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Модні тренди змінюються зі швидкістю стрічки TikTok, але є речі, які не залежать від алгоритмів. Парижанки це знають, тому традиційно роблять ставку на мінімалізм, чисті лінії та продумані базові силуети. Саме такий підхід дозволяє мати стильний вигляд без відчуття, ніби ви щойно вийшли з магазину з новою колекцією, про це розповіло видання Who What Wear.

Лаконічні лофери

Коли температура опускається, час діставати лофери. Вони миттєво роблять образ зібранішим і однаково добре працюють із прямими джинсами та футболкою чи класичними штанами й тонким светром. Чорні, коричневі чи бордові — головне, щоб силует залишався простим.

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Сатинова спідниця

Сатинова спідниця давно перейшла з категорії «тренд» до справжньої класики. Восени її легко носити з тонким трикотажем, сорочкою чи базовою футболкою. А якщо додати чоботи чи лофери, отримаєте той самий ефект французької недбалості.

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Картата сорочка

Клітинка — один із тих принтів, які ніколи не мають нудного вигляду, але й не вимагають складного стайлінгу. У тепліші осінні дні сорочку можна носити з шортами, а коли стане прохолодніше — із широкими джинсами та зручним взуттям.

Шовкові штани

Шовкові чи сатинові штани додають образу розкішного вигляду буквально за секунду. Їх можна поєднати з топом у тон або, навпаки, врівноважити простою футболкою чи светром. Це той випадок, коли одна річ робить весь образ продуманим.

Високі чоботи

Осінній гардероб без високих чобіт майже неможливий. Вони мають чудовий вигляд із сукнями, спідницями, пальтами та джинсами та одразу додають образу елегантності. Саме тому кожної осені вони повертаються до списку безпрограшної класики.

Сумка East-West

Горизонтальна сумка витягнутої форми — стриманий, але виразний аксесуар. Вона не перевантажує образ і легко поєднується практично з усім гардеробом. Для паризького стилю — ідеальний баланс між функціональністю та модним акцентом.

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Куртка з контрастним коміром

Останній штрих — куртка з контрастним коміром. Деталь невелика, але саме вона робить простий осінній образ цікавішим. Її можна носити з білим топом, чорними чи бежевими джинсами та лаконічним взуттям.

Секрет паризького стилю восени знову виявляється напрочуд простим: не купувати все підряд, а обирати речі, які легко комбінуються між собою.

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