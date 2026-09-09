У жовтій сукні зі шлейфом: Памела Андерсон викликала фурор розкішним образом від Carolina Herrera на фестивалі

Памела Андерсон / © Associated Press

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Памела Андерсон відвідала прем’єру фільму Place To Be, яка відбулася у межах 83-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю.

Памела Андерсон / © Associated Press

Для вечірнього виходу акторка обрала розкішну атласну жовту сукню з весняної колекції Carolina Herrera 2019 року. Вбрання мало приталений силует, відкриті плечі і високу овальну лінію декольте.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Ефектний мали вигляд довгі об’ємні рукави, які збиралися біля зап’ясть і закінчувалися широкими воланами. Аутфіту урочистості додавав довгий шлейф, який красиво струменів червоною доріжкою.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Сукню Памела поєднала з білими гостроносими туфлями на підборах, розкішним золотим кольє з діамантами і лаконічними сережками з цього комплекту.

Памела Андерсон / © Associated Press

Біляве волосся акторки стилісти зібрали в елегантну зачіску у стилі Старого Голлівуду, прикрасивши її акуратними хвилями. Андерсон традиційно відмовилася від яскравого макіяжу і продемонструвала природну красу та веснянки.

Памела Андерсон / © Associated Press

У комедійному роуд-муві Place To Be Памела зіграла разом із Тайкою Вайтіті та Еллен Берстін. Режисером стрічки став Корнель Мундруцо.

Памела Андерсон / © Associated Press

Нагадаємо, Памела Андерсон на фотокол цього фільму одягла ніжну блакитну сукню з принтом лимонів від американського бренду Monse.

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