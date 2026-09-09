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- Шоу-бізнес
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У жовтій сукні зі шлейфом: Памела Андерсон викликала фурор розкішним образом від Carolina Herrera на фестивалі
59-річна акторка продовжила свою серію яскравих фестивальних луків і цього разу постала на червоній доріжці у сонячному відтінку.
Памела Андерсон відвідала прем’єру фільму Place To Be, яка відбулася у межах 83-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю.
Для вечірнього виходу акторка обрала розкішну атласну жовту сукню з весняної колекції Carolina Herrera 2019 року. Вбрання мало приталений силует, відкриті плечі і високу овальну лінію декольте.
Ефектний мали вигляд довгі об’ємні рукави, які збиралися біля зап’ясть і закінчувалися широкими воланами. Аутфіту урочистості додавав довгий шлейф, який красиво струменів червоною доріжкою.
Сукню Памела поєднала з білими гостроносими туфлями на підборах, розкішним золотим кольє з діамантами і лаконічними сережками з цього комплекту.
Біляве волосся акторки стилісти зібрали в елегантну зачіску у стилі Старого Голлівуду, прикрасивши її акуратними хвилями. Андерсон традиційно відмовилася від яскравого макіяжу і продемонструвала природну красу та веснянки.
У комедійному роуд-муві Place To Be Памела зіграла разом із Тайкою Вайтіті та Еллен Берстін. Режисером стрічки став Корнель Мундруцо.
Нагадаємо, Памела Андерсон на фотокол цього фільму одягла ніжну блакитну сукню з принтом лимонів від американського бренду Monse.