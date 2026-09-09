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- Шоу-бизнес
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В желтом платье со шлейфом: Памела Андерсон произвела фурор роскошным образом от Carolina Herrera на фестивале
59-летняя актриса продолжила серию ярких фестивальных луков и на этот раз появилась на красной дорожке в солнечном оттенке.
Памела Андерсон посетила премьеру фильма Place To Be, которая состоялась в рамках 83-го Венецианского международного кинофестиваля.
Для вечернего выхода актриса выбрала роскошное атласное желтое платье из весенней коллекции Carolina Herrera 2019 года. Наряд имел приталенный силуэт, открытые плечи и высокую овальную линию декольте.
Эффектно смотрелись длинные объемные рукава, которые собирались у запястий и заканчивались широкими воланами. Аутфиту торжественности придавал длинный шлейф, который красиво струился по красной дорожке.
Памела дополнила платье белыми туфлями с заостренным носком на каблуках, роскошным золотым колье с бриллиантами и лаконичными серьгами из этого комплекта.
Стилисты собрали светлые волосы актрисы в элегантную прическу в стиле Старого Голливуда, украсив ее аккуратными волнами. Андерсон, как обычно, отказалась от яркого макияжа и продемонстрировала свою естественную красоту и веснушки.
В комедийном роуд-муви Place To Be Памела снялась вместе с Тайкой Вайтити и Эллен Берстин. Режиссером фильма выступил Корнель Мундруцо.
Напомним, что Памела Андерсон на фотоколл этого фильма надела нежное голубое платье с принтом в виде лимонов от американского бренда Monse.