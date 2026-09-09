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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Нежность в каждой детали: Памела Андерсон поразила своим образом на Венецианском кинофестивале

Венеция стала ещё одним местом, где актриса смогла продемонстрировать свою особую версию современной женственности — утончённую, непринуждённую и уверенную.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон вновь оказалась в центре внимания, и на этот раз — на фотосессии в Венеции. Актриса позировала фотографам для фильма «Место, где можно быть» во время 83-го Венецианского кинофестиваля.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Она выглядела потрясающе в нежном и романтичном платье голубого цвета от американского бренда Monse, основанного в 2015 году Лорой Ким и Фернандо Гарсия. Бренд известен деконструктивистским подходом к коллекциям.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Платье актрисы было длиной миди, изысканным, лёгким и с интересными деталями дизайна: в частности, оно было двухслойным и украшено белым кружевом, а также принтом в виде лимонов. Особенно романтичным акцентом образа стали банты на плечах, а также накидка, которой актриса укуталась.

Кроме того, она надела белые туфли на каблуках, сделала прическу с объёмной укладкой и, как обычно, отказалась от макияжа.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Кроме того, в рамках кинофестиваля Андерсон посетила одно из важнейших благотворительных мероприятий года — престижный гала-ужин amfAR. На мероприятии в отеле Hilton Molino Stucky актриса получила награду Award of Courage за свою многолетнюю активистскую и гуманитарную деятельность в борьбе со СПИДом.

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