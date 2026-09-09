- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 923
- Время на прочтение
- 2 мин
Пылает в более чем 3000 км от Украины: в Новом Уренгое атаковали газовый завод — в небо бьет огромный факел (видео)
В Новом Уренгое сообщают об атаке на газоконденсатный завод, расположенный более чем в 3200 км от Украины.
В Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе России сообщают об атаке на завод по подготовке конденсата к транспортировке.
Об этом пишет мониторинговый канал Exilenova+.
Отмечается, что предприятие расположено в далеком тылу РФ — более чем в 3200 км по прямой от Украины.
По обнародованной информации, под удар попал Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ).
На видео, которое распространяется по сети, виден огромный факел пламени, бьющий в небо.
Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке является одним из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры региона. Его проектная мощность составляет около 19,5 млн. тонн сырья в год.
Местный губернатор подтверждает успешное поражение объекта.
"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб", – написал глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
В то же время, украинская оборонная компания Fire Point намекнула на причастность своего оружия к дальнобойному удару.
"Угадайте, кто преодолел более 3300 км и успешно поразил цель", - написали в компании.
Также сообщалось о поражении нефтяного терминала в Новороссийске, объектов военной гавани и кораблей – носителей «Калибров». По данным Генштаба ВСУ, на территории военно-морской базы и мазутного терминала возникли пожары, а в районах базирования кораблей раздались взрывы. Масштабы повреждений выясняют.
Ранее курортные Сочи и Адлер в России подверглись массированной атаке беспилотников. В городах прогремела серия мощных взрывов, в результате чего вспыхнули масштабные пожары на нефтебазах "Лукойл" и "Роснефть", а также зафиксирована детонация вблизи позиций российской ПВО.