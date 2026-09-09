«Они просто выжигают все»: РФ подбирается к «поясу крепостей» в Донецкой области

Россияне подбираются к «поясу крепостей» / © Getty Images

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Бои на востоке Украины становятся все более напряженными, а оптимизм в ситуации на фронте постепенно угасает из-за постоянного продвижения российских войск в направлении так называемого «пояса крепостей».

Об этом пишет CNN.

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Россия серьезно угрожает «поясу крепостей» в Донецкой области

Пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады Ирина Рыбакова, которая дислоцируется в Краматорске, отмечает, что за последние несколько недель ситуация стала очень тяжелой. Город остается одним из последних опорных пунктов Украины на Донбассе, но армия РФ подбирается все ближе.

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Почти все мосты здесь уничтожены, а авиабомбы и дроны атакуют населенный пункт каждый день.

«Обстрелы происходят десятки раз в день. Пострадали десятки автомобилей, хозяйственные постройки, жилые дома, административные здания, гаражи; они просто выжигают все», — рассказала Рыбакова.

По ее словам, вечером и утром на улицах практически нет людей, а днем все гражданское население и военные вынуждены передвигаться с оружием из-за постоянной угрозы со стороны БпЛА. Россияне могут нанести удар в любой момент.

Первый визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев прошел в воскресенье без веских прорывов. Украина оказывается в более сложном положении на многих участках восточного фронта по сравнению с весной, когда удавалось освобождать больше территорий.

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Аналитик Института изучения войны (ISW) Дженни Олмстед считает, что быстрого прорыва РФ ожидать не стоит, но инициатива перешла в руки Москвы. По ее словам, россияне продолжают инфильтрироваться в Славянск и Краматорск, а также имеют продвижения в Константиновке.

По данным ISW, в августе россияне смогли продвинуться или проникнуть ориентировочно на 124 квадратных километра — это примерно четверть площади, захваченной за аналогичный период прошлого года. Между тем, западные разведки оценивают потери РФ примерно в 40 000 военных в месяц.

Несмотря на значительные потери, РФ продолжает истощать «пояс крепостей» — четыре промышленных города — Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, которые формируют основу обороны востока и центральных регионов. Самый южный элемент этого пояса — Константиновка фактически потерял свое оперативное значение для Киева.

Россияне потратили почти год на ее захват, и хотя на севере города остаются очаги ВСУ, большая часть инфраструктуры города разрушена.

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Стратегия Кремля остается неизменной: ведение длительной войны на истощение, которая превращает города в сплошные развалины. Ранее РФ понадобилось девять месяцев для захвата Бахмута и почти два года для Покровска.

Президент РФ Владимир Путин продолжает настаивать на достижении своих целей — полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Сейчас под контролем РФ находится около 81% Донецкой области и почти вся Луганская. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, во время встречи с Уиткоффом и Кушнером российская сторона заявила об «ощутимых успехах» и намерении в ближайшее время достичь поставленных задач.

По данным Донецкой ОВА, на подконтрольных Украине территориях до сих пор остается почти 93 тысячи жителей, среди которых более 4 800 детей. Эвакуация становится все сложнее. В Доброполье и окрестные села заехать на транспорте уже невозможно. Эвакуировать гражданских приходится пешком.

В Краматорске гражданские пока остаются, но вскоре власти планируют ввести комендантский час. Город лишился статуса относительно безопасного тылового центра для отдыха подразделений.

Олмстед уверена, что Россия создает условия для масштабного наступления на Славянск, пытаясь уничтожить украинскую логистику и оборону на подступах к городу.

Война в Украине: последние новости

Напомним, нынешней зимой Украина и Россия могут договориться об ограниченном перемирии и прекратить взаимные удары по энергообъектам. По данным источников РБК-Украина, такая возможность появилась благодаря переговорам спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями Кремля Кириллом Дмитриевым и Юрием Ушаковым.

Серьезных дипломатических сдвигов ждут после выборов в российскую Госдуму 18–20 сентября. В дальнейшем возможно проведение саммита с участием европейских стран в трех- или четырехстороннем формате, скорее всего, в одном из государств Персидского залива, что может создать основу для дальнейшего урегулирования.

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