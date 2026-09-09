Сикорский намекнул на роль Навроцкого в вопросе ракет Patriot для Украины

Радослав Сикорский. / © Associated Press

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Глава польского МИД Радослав Сикорский подчеркнул, что решение о передаче ракет Украине непростое, ведь их и без того не хватает. В то же время РФ ежемесячно производит около 100-120 ракет.

Об этом он заявил в одном из интервью, сообщает Polsat News.

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На вопрос о дальнейших поставках Украине дефицитных ракет для зенитных комплексов Patriot Сикорский ответил образной аналогией, отметив необходимость помощи Украине.

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«Если у соседа горит дом, а у нас есть ведро с водой, то хорошо помочь соседу», — сказал министр.

В то же время, он не ответил, должна ли Варшава сейчас поделиться с Киевом собственными запасами ракет для Patriot.

«Это не мое решение. В этом вопросе господин президент (Кароль Навроцкий — Ред.) имеет привилегированные отношения с Соединенными Штатами, а это американская инициатива», — заявил он.

Сикорский назвал Украину «действенным союзником», защищающим границу Польши «от танков Путина».

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«Да и эти ракеты уничтожали бы летящие на города российские ракеты. И это нелегкие решения», — добавил руководитель польского МИД.

Как сообщалось, Украина получила зеленый свет на ракеты Patriot. Страны Евросоюза согласовали исключение, которое позволит закупать ракеты-перехватчики на средства европейского кредита. Следующий транш в рамках Ukraine Support Loan будет составлять 3,2 миллиарда евро.

В свою очередь, министр обороны Украины Евгений Хмара заявлял, что Украина заказывает 1000 ракет для Patriot за ссуду ЕС, но требует их срочной передачи со складов партнеров. По его словам, из €70 млрд, обещанных на саммите НАТО в Анкаре в этом году, Украина уже получила €62 млрд.

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