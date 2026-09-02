Какой праздник 9 сентября 2026 года / © ТСН

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9 сентября 2026 года — среда. 1658-й день войны в Украине.

Какой праздник 9 сентября

9 сентября верующие празднуют День памяти святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны / © pexels.com

9 сентября верующие празднуют День памяти святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны. Родители Пресвятой Богородицы Марии и предки Иисуса Христа. По церковному преданию, они долгое время не имели детей, но искренне молились и не теряли веру. Господь услышал их молитвы и подарил им дочь Марию, которую они посвятили служению Богу. Иоаким и Анна являются символом веры, терпения, искренней молитвы и надежды. Верующие чтят их как покровителей супругов, семьи и отцовства.

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9 сентября в Украине и мире празднуют День дизайнера-графика / © pexels.com

9 сентября в Украине и мире празднуют День дизайнера-графика. Профессиональный праздник творческих людей, с помощью цвета, шрифтов, форм и изображений создают современное визуальное пространство. Графические дизайнеры разрабатывают логотипы, рекламные материалы, упаковку, плакаты, оформление книг, сайтов и социальных сетей. Их работа помогает сделать информацию не только красивой, но и понятной и узнаваемой.

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9 сентября Международный день тестировщика / © pexels.com

Также 9 сентября Международный день тестировщика. Тестировщики проверяют, правильно ли работают сайты, приложения, программы и другие цифровые продукты, ищут недостатки и помогают сделать их более удобными и надежными. Этот день — прекрасная возможность поблагодарить тех, кто внимательно проверяет каждую деталь, находит даже малейшие ошибки и делает современные технологии более качественными, безопасными и комфортными для пользователей.

9 сентября Всемирный день сельского хозяйства / © pexels.com

А еще 9 сентября Всемирный день сельского хозяйства. Сельское хозяйство снабжает нас зерном, овощами, фруктами, молочными и другими продуктами, а также является важной частью экономики многих стран. Этот день напоминает о нелегком труде фермеров, агрономов, животноводов и всех работающих на земле.

9 сентября празднуют Международный день судоку / © pexels.com

9 сентября празднуют Международный день судоку. Судоку — это головоломка, в которой нужно заполнить ячейки цифрами от 1 до 9 так, чтобы каждая цифра не повторялась ни в одной строке, столбце и отдельном квадрате 3×3.

9 сентября Международный день красоты / © pexels.com

Также 9 сентября Международный день красоты. Этот день напоминает, что красота заключается не только в привлекательном облике, но и в добром сердце, искренности, заботе, гармонии и умении видеть прекрасное в мире вокруг. Международный день красоты — прекрасная возможность уделить немного времени себе, позаботиться о хорошем настроении и помнить: каждый человек по-своему уникален и прекрасен.

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9 сентября День осведомленности о фетальном алкогольном синдроме / © pexels.com

А еще 9 сентября День осведомленности о фетальном алкогольном синдроме. Фетальный алкогольный синдром может повлечь за собой нарушение физического и умственного развития ребенка, а также проблемы с поведением, обучением и здоровьем. Этот день напоминает о важности ответственного отношения к будущему материнству и распространении достоверной информации о рисках алкоголя во время беременности.

9 сентября празднуют Всемирный день электромобилей / © pexels.com

9 сентября празднуют Всемирный день электромобилей. Электрокары не имеют выхлопных газов во время движения, работают тише традиционных автомобилей и могут помогать уменьшать загрязнение воздуха. Их развитие также способствует поиску более экологичных и современных способов передвижения.

9 сентября Международный день защиты от нападений в сфере образования / © pexels.com

Также 9 сентября Международный день защиты от нападений в сфере образования. Войны и нападения могут лишать детей учиться, разрушать школы и университеты и создавать опасность для всех участников образовательного процесса. Поэтому важно обеспечивать право каждого человека на безопасное и непрерывное образование.

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