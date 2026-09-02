Мудрик официально сменил клуб в АПЛ

Михаил Мудрик / facebook.com/TottenhamHotspur

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Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, с которого в конце июля сняли дисквалификацию за употребление допинга, перешел в "Тоттенхэм".

Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".

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Аренда 25-летнего украинца рассчитана на один сезон — до лета 2027 года.

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Она предусматривает опцию выкупа футболиста — если "Тоттенхэм" решит оставить Мудрика после завершения аренды, то будет иметь возможность приобрести его контракт за 75 миллионов фунтов (87,5 миллиона евро).

За новый клуб Мудрик будет играть под 27-м номером. Фото украинца в форме "шпор" опубликовала пресс-служба клуба.

Отметим, что главным тренером "шпор" является итальянский специалист Роберто Де Дзерби, под руководством которого Мудрик раньше играл в донецком "Шахтере".

"Это потрясающее чувство. Я с нетерпением жду начала тренировок и игр за клуб, и я очень рад воссоединению с Роберто Де Дзерби.

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Я игрок, привносящий скорость и креативность, и хочу помочь команде как в атаке, так и в обороне. Я хочу радовать болельщиков.

Я вижу, что здесь сильная команда с хорошими игроками, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле и разделить с ними особые моменты", — сказал Мудрик после подписания контракта с "Тоттенхэмом".

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2031 года.

За лондонский клуб украинец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.

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Ранее сообщалось, что Мудрик отличился первым результативным действием за "Челси" после допинг-скандала.

Кроме того, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, рассчитывает ли на Мудрика в ближайших матчах сборной Украины.

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