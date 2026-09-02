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Мудрик официально сменил клуб в АПЛ
Михаил на правах аренды будет выступать за "Тоттенхэм".
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, с которого в конце июля сняли дисквалификацию за употребление допинга, перешел в "Тоттенхэм".
Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".
Аренда 25-летнего украинца рассчитана на один сезон — до лета 2027 года.
Она предусматривает опцию выкупа футболиста — если "Тоттенхэм" решит оставить Мудрика после завершения аренды, то будет иметь возможность приобрести его контракт за 75 миллионов фунтов (87,5 миллиона евро).
За новый клуб Мудрик будет играть под 27-м номером. Фото украинца в форме "шпор" опубликовала пресс-служба клуба.
Отметим, что главным тренером "шпор" является итальянский специалист Роберто Де Дзерби, под руководством которого Мудрик раньше играл в донецком "Шахтере".
"Это потрясающее чувство. Я с нетерпением жду начала тренировок и игр за клуб, и я очень рад воссоединению с Роберто Де Дзерби.
Я игрок, привносящий скорость и креативность, и хочу помочь команде как в атаке, так и в обороне. Я хочу радовать болельщиков.
Я вижу, что здесь сильная команда с хорошими игроками, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле и разделить с ними особые моменты", — сказал Мудрик после подписания контракта с "Тоттенхэмом".
Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2031 года.
За лондонский клуб украинец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Мудрик отличился первым результативным действием за "Челси" после допинг-скандала.
Кроме того, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, рассчитывает ли на Мудрика в ближайших матчах сборной Украины.