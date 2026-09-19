Ярмолюк помог "Брентфорду" разгромить "Челси" в своем сотом матче в АПЛ

Егор Ярмолюк / © Associated Press

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Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк помог своему клубу разгромить "Челси" (3:0) в домашнем матче пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27.

Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва хозяева поля открыли счет — на 61-й минуте отличился Джейдон Энтони.

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На 83-й минуте Игорь Тьягу увеличил преимущество "пчел". А уже в компенсированное время Фабиу Карвалью завершил разгром "синих".

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Ярмолюк вышел в стартовом составе "Брентфорда" и отыграл до 69-й минуты, когда его заменил Мамаду Сангаре.

Для 22-летнего украинца это был сотый матч в АПЛ — в этих поединках он забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ярмолюк стал третьим украинцем в истории, который провел 100 матчей в АПЛ. Больше его сыграли только Виталий Миколенко (147) и Александр Зинченко (150).

Обзор матча "Брентфорд" — "Челси"

Благодаря этой победе "Брентфорд" (9 очков) поднялся на третье место в АПЛ. "Челси" (7 баллов) находится на седьмой позиции.

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В следующем туре "Брентфорд" на выезде встретится с "Астон Виллой", а "Челси" примет "Борнмут". Матчи сосотоятся в октябре после паузы на игры национальных сборных.

Ранее сообщалось, что Ярмолюк не попал в состав сборной Украины на грядущие матчи Лиги наций. Он останется в расположении своего клуба, чтобы залечить хроническую травму ноги.

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