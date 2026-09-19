Умер легенда мирового футбола и чемпион Европы

Сандро Маццола / © Associated Press

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На 84-м году жизни умер легендарный итальянский форвард Сандро Маццола.

Об этом сообщил официальный сайт миланского "Интера", за который он выступал на протяжении всей своей карьеры — с 1961 по 1977 год.

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В составе "нерадзурри" Маццола провел 565 матчей и забил 158 голов.

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Вместе с миланским клубом он четырежды выигрывал Серию А (1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71), дважды Кубок европейских чемпионов (1963/64, 1964/65) и дважды Межконтинентальный кубок (1964, 1965).

За сборную Италии нападающий провел 70 матчей и забил 22 гола. В составе национальной команды Маццола стал чемпионом Европы-1968 и вице-чемпионом мира-1970.

Ранее сообщалось, что футболист-участник ЧМ-2026 внезапно умер в возрасте 25 лет.

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