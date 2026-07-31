Умер легендарный футболист "Милана" и сборной Италии

Франко Барези / © Associated Press

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На 67-м году жизни умер бывший защитник "Милана" и сборной Италии Франко Барези.

Трагическую новость сообщила пресс-служба "россонери".

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Причина смерти Барези не называется, но известно, что в прошлом году он перенес легочную операцию и проходил курс иммунотерапии под наблюдением онкологов.

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Барези — воспитанник "Милана". Он провел в составе "россонери" 19 сезонов. Вместе с клубом он шесть раз становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1989 и 1990 годах, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-1993/94.

Также на счету Барези 81 матч в составе сборной Италии. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира в 1982 году.

Ранее сообщалось, что умер двукратный обладатель "Золотого мяча".

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