Помер легендарний футболіст "Мілана" та збірної Італії

Франко Барезі / © Associated Press

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На 67-му році життя помер колишній захисник "Мілана" та збірної Італії Франко Барезі.

Трагічну новину повідомила пресслужба "россонері".

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Причина смерті Барезі не називається, але відомо, що минулого року він переніс легеневу операцію та проходив курс імунотерапії під наглядом онкологів.

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Барезі — вихованець "Мілана". Він провів у складі "россонері" 19 сезонів. Разом із клубом він шість разів ставав чемпіоном Італії, двічі вигравав Кубок європейських чемпіонів у 1989 і 1990 роках, а також став переможцем Ліги чемпіонів у сезоні-1993/94.

Також на рахунку Барезі 81 матч у складі збірної Італії. Разом із національною командою він став чемпіоном світу 1982 року.

Раніше повідомлялося, що помер дворазовий володар "Золотого м'яча".

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