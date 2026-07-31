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- Війна
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Зеленський розкрив шалені втрати РФ: скільки вбитих і поранених
Ворожі втрати на фронті вже перевалили за 1,6 млн бійців.
Президент України Володимир Зеленський озвучив оцінки масштабних втрат російської армії у війні. Глава держави назвав конкретні цифри ліквідованих та поранених загарбників.
Про це Зеленський повідомив и інтерв’ю телеканалу Fox News.
Ведучий поцікавився у президента України, чи знає він, скільки росіян загинуло у війні, та чи має приблизну оцінку втрат.
«Так. Отже, є втрати. 1 600 000 втрат. І близько 700 000 вбитих. Приблизно», — відповів Зеленський.
Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ на 31 липня, загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабної війни орієнтовно становлять 1 446 150 бійців. Так, протягом попередньої доби Сили оборони ліквідували та поранили ще 1 340 окупантів.
До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що через українські дрони зі штучним інтелектом середня тривалість життя російського новобранця на фронті становить лише 20-30 хвилин. За даними розвідки, втрати Росії сягають близько 7 000 військових щотижня. Понад 80% ворожих цілей знищуються саме безпілотниками.