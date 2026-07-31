ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Зеленський розкрив шалені втрати РФ: скільки вбитих і поранених

Ворожі втрати на фронті вже перевалили за 1,6 млн бійців.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський озвучив оцінки масштабних втрат російської армії у війні. Глава держави назвав конкретні цифри ліквідованих та поранених загарбників.

Про це Зеленський повідомив и інтерв’ю телеканалу Fox News.

Ведучий поцікавився у президента України, чи знає він, скільки росіян загинуло у війні, та чи має приблизну оцінку втрат.

«Так. Отже, є втрати. 1 600 000 втрат. І близько 700 000 вбитих. Приблизно», — відповів Зеленський.

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ на 31 липня, загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабної війни орієнтовно становлять 1 446 150 бійців. Так, протягом попередньої доби Сили оборони ліквідували та поранили ще 1 340 окупантів.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що через українські дрони зі штучним інтелектом середня тривалість життя російського новобранця на фронті становить лише 20-30 хвилин. За даними розвідки, втрати Росії сягають близько 7 000 військових щотижня. Понад 80% ворожих цілей знищуються саме безпілотниками.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie