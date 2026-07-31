"Картопля в мундирі" — це неправильно: як гарно сказати українською

Як говорити українською правильно / © www.freepik.com/free-photo

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Багато українців кажуть «картопля в мундирі», навіть не замислюючись, що цей вислів є буквальним перекладом із російської мови. Хоча фраза давно стала звичною у побуті, українська мова має власні природні відповідники, які звучать набагато точніше та милозвучніше. Мовознавці наголошують: використання питомих українських слів допомагає не лише говорити грамотно, а й зберігати мовні традиції.

Чому вислів «картопля в мундирі» вважають невдалим

Слово «мундир» означає військовий або службовий формений одяг. До картоплі воно не має жодного стосунку. Такий вислів з’явився як калька з російського «картошка в мундире», яка з часом прижилася і в українському мовленні.

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Проте українська мова має власні назви для цієї страви, тому потреби використовувати калькований варіант немає.

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Як правильно називати таку картоплю

Найуживанішими та нормативними вважаються такі варіанти:

картопля в лушпинні;

картопля, зварена в лушпинні;

картопля, варена в лушпинні;

нечищена варена картопля.

Саме ці форми відповідають сучасним нормам української літературної мови.

Чому варто говорити «в лушпинні»

Слово лушпиння означає природну оболонку овочів, фруктів чи насіння. Саме тому цей варіант найбільш точно описує спосіб приготування страви.

Коли картоплю варять, не очищаючи від шкірки, вона фактично залишається у власному лушпинні, а не в «мундирі».

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Чому важливо використовувати питомі українські слова

Кожне таке слово допомагає зберігати багатство української мови. Багато кальок закріпилися лише через тривалий вплив іншої мови, хоча українська має власні, точні й красиві відповідники.

Тож наступного разу, коли готуватимете цю просту й улюблену страву, варто сказати «картопля в лушпинні». Саме таке формулювання відповідає нормам сучасної української мови та звучить природно.

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