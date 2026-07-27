Як правильно сказати українською “мамкін синок”: названо гарні відповідники

Як правильно говорити українською / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Багато висловів, які ми вживаємо щодня, прийшли в українську мову під впливом російської. Через це вони здаються звичними, хоча такі лексеми мають питомі українські відповідники. Одним із таких прикладів є словосполучення «мамкін синок», яке дедалі частіше можна почути в побуті, соціальних мережах чи психологічних блогах. Фахівці з української мови наголошують: цей вислів є калькою, тому краще замінювати його природними українськими словами. Про це пише ресурс «24 Канал».

Чому вислів «мамкін синок» вважають калькою

Словосполучення з’явилося як буквальне відтворення російського виразу. В українській мові існують власні слова, які передають той самий зміст, тому немає потреби використовувати кальковану форму.

Найчастіше так називають дорослого чоловіка, який надмірно залежить від матері, не здатний самостійно ухвалювати рішення або постійно орієнтується на її думку.

Реклама

Які українські слова можна використовувати

Залежно від ситуації доречно вибрати різні варіанти.

Матусин синок — нейтральний український відповідник, якщо потрібно передати буквальне значення.

Мамій або мамчич — розмовні слова, що характеризують людину, яка надто прив’язана до матері.

Пестун чи пестій — підходять, коли йдеться про дитину або дорослого, якого змалку надмірно опікали та виконували всі його бажання.

Мазун, мазунчик або мазій — слова, що підкреслюють надмірне балування й особливе ставлення з боку батьків.

Якщо треба описати поведінку

Іноді найкраще взагалі відмовитися від одного слова й описати ситуацію більш природно. Наприклад, можна сказати:

надто залежний від матері;

перебуває під маминим впливом;

не може ухвалювати рішення без матері;

мамин улюбленець;

живе під маминим крилом.

Такі вислови звучать природніше й точніше передають зміст.

Чому правильніше говорити «мамчин»

Навіть якщо використовується присвійний прикметник, мовознавці звертають увагу на одну важливу особливість української мови. За правилами словотвору правильно утворюється форма «мамчин», а не «мамкін». Це пов’язано з чергуванням приголосних під час творення присвійних прикметників.

Реклама

Наприклад:

дочка — доччин;

бабка — бабчин;

мамка — мамчин.

Саме тому форма «мамкін» не відповідає нормам сучасної української літературної мови.

Новини партнерів