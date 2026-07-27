77-річна Алла Пугачова невдало впала та шокувала наслідками: "Не думала, що взагалі встану"

Алла Пугачова / © instagram.com/igorgulyaevofficial

Реклама

Російська співачка Алла Пугачова показалась на публіці з тростиною в руці та відверто розповіла про проблеми зі здоров’ям.

В інтерв’ю латвійському виданню Delfi 77-річна артистка чесно зізналась, що невдало впала та зламала ногу й тазостегновий суглоб. Виконавиця розповіла, що протягом чотирьох місяців взагалі не могла рухатися, думала, що вже більше не встане, та дуже тяжко це все переживала. Однак Алла Пугачова опанувала себе і поступово почала відновлюватися після падіння з серйозними травмами.

«Річ в тім, що я чотири місяці була знерухомлена. Я впала, зламала ногу, тазостегновий суглоб. Я, щиро кажучи, не думала, що взагалі встану. У мене були панічні атаки, мені було страшно. Мене попередили, що пів року можна лежати. Потім прийшла одна людина і сказала, що це все залежить від тебе, від сили волі, подолаєш біль і все. Я досі її долаю. Мені здається, що ще місяці три-чотири, і я піду», — говорить артистка.

Реклама

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Алла Пугачова поки що користується тростиною. Виконавиця говорить, що так вона почувається більш впевнено, коли ходить. Однак співачка переконана, що через декілька місяців вона спокійно піде, і тростина їй вже не знадобиться.

«Я просто дуже важко це все переносила, але взяла себе в руки і почала ходити. Спочатку з паличкою, потім без палички, я її беру лише тоді, коли мені треба бути впевненою», — додала артистка.

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова заговорила про поїздку до Києва. А тим часом гуморист Максим Галкін зробив неоднозначну заяву.

Новини партнерів