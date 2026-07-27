ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
2 хв

77-річна Алла Пугачова невдало впала та шокувала наслідками: "Не думала, що взагалі встану"

Артистка пояснила, чому змушена користуватися тростиною.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Алла Пугачова

Алла Пугачова / © instagram.com/igorgulyaevofficial

Російська співачка Алла Пугачова показалась на публіці з тростиною в руці та відверто розповіла про проблеми зі здоров’ям.

В інтерв’ю латвійському виданню Delfi 77-річна артистка чесно зізналась, що невдало впала та зламала ногу й тазостегновий суглоб. Виконавиця розповіла, що протягом чотирьох місяців взагалі не могла рухатися, думала, що вже більше не встане, та дуже тяжко це все переживала. Однак Алла Пугачова опанувала себе і поступово почала відновлюватися після падіння з серйозними травмами.

«Річ в тім, що я чотири місяці була знерухомлена. Я впала, зламала ногу, тазостегновий суглоб. Я, щиро кажучи, не думала, що взагалі встану. У мене були панічні атаки, мені було страшно. Мене попередили, що пів року можна лежати. Потім прийшла одна людина і сказала, що це все залежить від тебе, від сили волі, подолаєш біль і все. Я досі її долаю. Мені здається, що ще місяці три-чотири, і я піду», — говорить артистка.

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Алла Пугачова поки що користується тростиною. Виконавиця говорить, що так вона почувається більш впевнено, коли ходить. Однак співачка переконана, що через декілька місяців вона спокійно піде, і тростина їй вже не знадобиться.

«Я просто дуже важко це все переносила, але взяла себе в руки і почала ходити. Спочатку з паличкою, потім без палички, я її беру лише тоді, коли мені треба бути впевненою», — додала артистка.

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова заговорила про поїздку до Києва. А тим часом гуморист Максим Галкін зробив неоднозначну заяву.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie