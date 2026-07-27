Іран лякає Україну балістикою: генерал оцінив, чи полетять ракети

Прапор Ірану / © Associated Press

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Іран погрожує Україні балістичними ракетними ударами через атаки СБУ на судно в Каспійському морі, яке перевозило військовий вантаж до РФ. Генерал армії Микола Маломуж вважає, що Тегеран не наважиться завдати удару, бо не може воювати на всі фронти.

Про це український генерал сказав для 24 каналу.

Він припустив, що навіть якщо буде загроза розгортання іранських ракет, це будуть одиниці. У відповідь Україна розгорне проти Ірану безпілотники, які вже можуть досягати цілей, і окремі типи ракет.

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«Ми вже готові до будь-яких стратегічних загроз. Ракети, які виробляє Іран, навіть дальністю 3000–4000 кілометрів, для нас не є новиною. І відповідь буде з боку України», — впевнений він.

Генерал зауважив, що у цій ситуації Україна не буде сама. Вона співпрацюватиме зі США та іншими країнами проти Ірану.

«Якщо іранці хочуть ще один фронт, то нехай спробують. Перспектив у них немає, і, швидше за все, жодні ракети сюди не летітимуть, тому що Іран не може воювати на всі фронти. Тим більше, він зараз перебуває перед загрозою нового стратегічного удару з боку США та союзників. У цей момент йому точно не до України», — впевнений Маломуж.

За його словами, подібні погрози в стилі іранських сил, тому що саме Корпус вартових Ісламської революції є фактично некерованим.

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Іран погрожує Україні атаками — що відомо

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на їхнє судно в Каспійському морі. Дипломатичне відомство заявило, що це нібито було торговельне судно, і налякало «розширенням вогню війни». У Тегерані назвали інцидент «актом агресії».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на судно та пригрозив атаками.

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