Иран пугает Украину баллистикой: генерал оценил, полетят ли ракеты

Флаг Ирана / © Associated Press

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Иран угрожает Украине баллистическими ракетными ударами из-за атак СБУ на судно в Каспийском море, которое перевозило военный груз в РФ. Генерал армии Николай Маломуж считает, что Тегеран не решится нанести удар, потому что не может воевать на все фронты.

Об этом украинский генерал сказал для 24 канала.

Он предположил, что, даже если будет угроза развертывания иранских ракет, это будут единицы. В ответ Украина задействует против Ирана беспилотники, которые уже могут достигать целей, и отдельные типы ракет.

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«Мы уже готовы к любым стратегическим угрозам. Ракеты, которые производит Иран, даже дальностью 3000–4000 километров, для нас не новость. И ответ будет со стороны Украины», — уверен он.

Генерал заметил, что в этой ситуации Украина не будет сама. Она будет сотрудничать с США и другими странами против Ирана.

«Если иранцы хотят еще один фронт, пусть попробуют. Перспектив у них нет, и, скорее всего, никакие ракеты не будут сюда лететь, потому что Иран не может воевать на все фронты. Тем более, что он сейчас находится перед угрозой нового стратегического удара со стороны США и союзников. В этот момент ему точно не до Украины», — уверен Маломуж.

По его словам, подобные угрозы в стиле иранских сил, потому что именно Корпус стражей Исламской революции фактически неуправляем.

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Иран угрожает Украине атаками — что известно

Напомним, Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в атаке на судно в Каспийском море. Дипломатическое ведомство заявило, что это якобы было торговое судно, и испугало «расширением огня войны». В Тегеране назвали инцидент «актом агрессии».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на судно и пригрозил атаками.

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