Иран и КНДР уже напали на Украину: Зеленский разъяснил, что имеет в виду

Зеленский / © Associated Press

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Иран и Северная Корея фактически уже совершили нападение на Украину, поскольку с начала полномасштабной войны снабжают Россию оружием и военными технологиями.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News .

По словам главы государства, уже в первый год великой войны Тегеран передал России тысячи ударных беспилотников Shahed, а затем предоставил лицензии и технологии для их производства.

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«Они напали на нас? Я думаю, что да», — заявил Зеленский, комментируя роль Ирана в войне России против Украины.

Президент подчеркнул, что Киев должен действовать осторожно, чтобы не допустить открытия нового фронта. В то же время, Украина должна честно оценивать действия государств, которые непосредственно помогают российской армии убивать украинцев.

"Иранцы и северокорейцы уже напали на нас", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина должна быть готова к возможному усилению угроз и не может доверять руководству этих государств.

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По словам президента, Иран передавал России беспилотники и другое вооружение, в то время как Северная Корея поставляла ракеты и артиллерийские боеприпасы. Военная помощь Москве началась без эскалации со стороны Украины.

Заявление Зеленского прозвучало после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил украинского президента в якобы причастности к атаке на иранское торговое судно и пригрозил ответом.

В МИД отмечают, что удар по гражданскому судну в Оманском заливе является «опасным расширением войны» . При этом иранская сторона отмечает, что «никогда не вмешивалась» в войну между Россией и Украиной.

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