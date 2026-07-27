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Иран и КНДР уже напали на Украину: Зеленский разъяснил, что имеет в виду
Президент подчеркнул, что Тегеран и Пхеньян фактически стали участниками войны, снабжая России беспилотниками, ракетами и боеприпасами.
Иран и Северная Корея фактически уже совершили нападение на Украину, поскольку с начала полномасштабной войны снабжают Россию оружием и военными технологиями.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News .
По словам главы государства, уже в первый год великой войны Тегеран передал России тысячи ударных беспилотников Shahed, а затем предоставил лицензии и технологии для их производства.
«Они напали на нас? Я думаю, что да», — заявил Зеленский, комментируя роль Ирана в войне России против Украины.
Президент подчеркнул, что Киев должен действовать осторожно, чтобы не допустить открытия нового фронта. В то же время, Украина должна честно оценивать действия государств, которые непосредственно помогают российской армии убивать украинцев.
"Иранцы и северокорейцы уже напали на нас", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина должна быть готова к возможному усилению угроз и не может доверять руководству этих государств.
По словам президента, Иран передавал России беспилотники и другое вооружение, в то время как Северная Корея поставляла ракеты и артиллерийские боеприпасы. Военная помощь Москве началась без эскалации со стороны Украины.
Заявление Зеленского прозвучало после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил украинского президента в якобы причастности к атаке на иранское торговое судно и пригрозил ответом.
В МИД отмечают, что удар по гражданскому судну в Оманском заливе является «опасным расширением войны» . При этом иранская сторона отмечает, что «никогда не вмешивалась» в войну между Россией и Украиной.