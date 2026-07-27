Удар по Чернигову унес жизни двух человек: спасатели завершили ликвидацию последствий кровавой российской атаки (фото)

Ликвидация последствий атаки на Чернигов

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В Чернигове спасатели завершили ликвидацию последствий российского удара . Все пожары, возникшие после обстрела, потушили.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .

По окончательным данным, в результате атаки погибли два человека. Одной из жертв русского удара стала девятилетняя девочка.

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Еще 25 человек получили травмы. Информацию о состоянии пострадавших в ГСЧС не уточнили.

К ликвидации последствий атаки и тушения пожаров привлекали 39 спасателей и 12 единиц специальной техники.

Напомним, Черниговщина готовится к сложному отопительному сезону из-за постоянных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Председатель ОВА Вячеслав Чаус призвал жителей быть готовыми к худшему сценарию, ведь область уже получила более сотни ударов по энергообъектам. В то же время власти продолжают подготовку к зиме и усиливают защиту критической инфраструктуры.

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