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Удар по Чернигову унес жизни двух человек: спасатели завершили ликвидацию последствий кровавой российской атаки (фото)
В результате российской атаки на Чернигов погибли два человека, среди которых девятилетняя девочка. Еще 25 человек получили травмы.
В Чернигове спасатели завершили ликвидацию последствий российского удара . Все пожары, возникшие после обстрела, потушили.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .
По окончательным данным, в результате атаки погибли два человека. Одной из жертв русского удара стала девятилетняя девочка.
Еще 25 человек получили травмы. Информацию о состоянии пострадавших в ГСЧС не уточнили.
К ликвидации последствий атаки и тушения пожаров привлекали 39 спасателей и 12 единиц специальной техники.
Напомним, Черниговщина готовится к сложному отопительному сезону из-за постоянных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Председатель ОВА Вячеслав Чаус призвал жителей быть готовыми к худшему сценарию, ведь область уже получила более сотни ударов по энергообъектам. В то же время власти продолжают подготовку к зиме и усиливают защиту критической инфраструктуры.