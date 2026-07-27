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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Удар по Чернигову унес жизни двух человек: спасатели завершили ликвидацию последствий кровавой российской атаки (фото)

В результате российской атаки на Чернигов погибли два человека, среди которых девятилетняя девочка. Еще 25 человек получили травмы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ликвидация последствий атаки на Чернигов

Ликвидация последствий атаки на Чернигов

В Чернигове спасатели завершили ликвидацию последствий российского удара . Все пожары, возникшие после обстрела, потушили.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .

По окончательным данным, в результате атаки погибли два человека. Одной из жертв русского удара стала девятилетняя девочка.

Еще 25 человек получили травмы. Информацию о состоянии пострадавших в ГСЧС не уточнили.

К ликвидации последствий атаки и тушения пожаров привлекали 39 спасателей и 12 единиц специальной техники.

Напомним, Черниговщина готовится к сложному отопительному сезону из-за постоянных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Председатель ОВА Вячеслав Чаус призвал жителей быть готовыми к худшему сценарию, ведь область уже получила более сотни ударов по энергообъектам. В то же время власти продолжают подготовку к зиме и усиливают защиту критической инфраструктуры.

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Дата публикации
Количество просмотров
61
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