Астролог назвал знаки Зодиака, которые легко начинают жизнь с чистого листа

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Правда, не у всех это получается — многие упорно цепляются за прошлое, опасаясь того, что новая жизнь окажется не такой уж простой и приятной, как это может показаться на первый взгляд.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые легко начинают жизнь с чистого листа.

Скорпион

Скорпионы обладают способностью к полному перевоплощению: они не только начинают новую жизнь — как говорится, с чистого листа, но и сами меняются до неузнаваемости — иногда даже те, кто хорошо знаком с представителями знака, их не узнают — в прямом смысле слова.

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Водолей

Водолеи — пожалуй, единственные представители зодиакального круга, которые совершенно не боятся перемен — причем чем они круче, тем лучше. Они легко находят способы переломить обстоятельства, в которых они оказались, и начать жить в новой реальности — пока она им не надоест.

Близнецы

Близнецов не напугаешь никакими жизненными поворотами — в какой бы ситуации ни оказались представители знака, они очень быстро к ним привыкают и, можно предположить, что найдут свои «плюсы» даже в самых сложных жизненных условиях, в которых другие окажутся беспомощными.

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