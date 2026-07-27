Три знака Зодиака, которым сегодня нужно переходить от слов к делу

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Энергия, которая будет переполнять организм, сделает возможным начало осуществления любых — даже самых сложных и трудоемких — проектов, главное, не ждать, когда все сложится само собой, а начинать действовать.

Сегодня, 27 июля, созидательная энергия будет переполнять представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно переходить от слов к делу.

Овен

Овны не любят откладывать реализацию своих планов на потом — они все стараются делать сразу и быстро. Но на этот раз они могут пропустить момент для решительного шага, поэтому им важно, несмотря ни на что, начинать действовать, не дожидаясь особых условий.

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Близнецы

Близнецы долго принимают важные решения, поскольку сегодня выбирают один вариант, а уже завтра — другой, и такая неопределенность очень сильно их нервирует. Сегодня звезды советуют им — чтобы сберечь нервные клетки –начать действовать сразу, без дополнительной раскачки.

Весы

Весы находятся в постоянных сомнениях, и это мешает им действовать активно в большинстве жизненных — и профессиональных — ситуациях. Нынешний день исключением не станет, но, похоже, у них найдется серьезная мотивация для того, чтобы, оставив сомнения, сделать шаг вперед.

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