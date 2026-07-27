Зеленский объяснил, кто действительно стоит за дальнобойными ударами по России

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дальнобойные удары по военным и стратегическим объектам на территории России являются результатом совместной работы украинских военных, спецслужб, разведки, партнеров и производителей вооружения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, комментируя роль бывшего министра обороны Михаила Федорова в развитии украинских дальнобойных беспилотников.

По словам главы государства, операции глубокого поражения не зависят от одного человека или отдельного ведомства.

Реклама

"Глубокий удар - это не об одном человеке", - подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что в подготовку и проведение таких операций вовлечены Вооруженные силы Украины, Служба безопасности, разведка, специальные подразделения и Силы специальных операций. В то же время, Министерство обороны должно создавать необходимые условия и обеспечивать военные ресурсы.

Зеленский подчеркнул, что непосредственно боевые задания выполняют украинские воины.

«Солдаты проводят операции, а не кто-то другой. Это самое важное», — заявил он.

Реклама

Глава государства также призвал не приписывать успехи Украины отдельным должностным лицам. По его словам, обороноспособность страны обеспечивают военные, гражданские налогоплательщики, международные партнеры и сотни украинских предприятий, производящих дальнобойные беспилотники.

Зеленский подчеркнул, что все ответственные должностные лица должны работать совместно, чтобы армия, власть и международные партнеры получали согласованные сигналы.

Напомним, что, по данным издания The Sun, серия ударов украинских БпЛА по складским комплексам Wildberries парализовала российский малый бизнес и нанесла экономике РФ значительный ущерб.

Новости партнеров