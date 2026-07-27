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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 27 июля: что известно

По данным ученых, геомагнитная ситуация будет оставаться преимущественно спокойной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник, 27 июля, ожидается слабая солнечная активность. Магнитная буря будет зеленого уровня — К-индекс 3,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Геомагнитная ситуация в ближайшее время, вероятно, будет оставаться преимущественно спокойной. В то же время не исключены кратковременные периоды повышенной активности, поскольку скорость солнечного ветра все еще будет выше обычного фонового уровня.

Магнитная буря 27 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 27 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря (геомагнитная буря) — это временное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Чаще наблюдаются слабые или умеренные геомагнитные возмущения. Для большинства людей они проходят незаметно.

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Дата публикации
Количество просмотров
454
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