Магнитная буря 27 июля: что известно

Магнитная буря. / © Associated Press

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В понедельник, 27 июля, ожидается слабая солнечная активность. Магнитная буря будет зеленого уровня — К-индекс 3,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Геомагнитная ситуация в ближайшее время, вероятно, будет оставаться преимущественно спокойной. В то же время не исключены кратковременные периоды повышенной активности, поскольку скорость солнечного ветра все еще будет выше обычного фонового уровня.

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Магнитная буря 27 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря (геомагнитная буря) — это временное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Чаще наблюдаются слабые или умеренные геомагнитные возмущения. Для большинства людей они проходят незаметно.

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