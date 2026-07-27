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Оккупированные города оказались на грани коммунального коллапса: света нет на днях, бензин – по 220 рублей
На временно оккупированных территориях обостряются проблемы с электроэнергией, водоснабжением, горючей и транспортной логистикой. В некоторых городах свет отсутствует до шести суток подряд, а воду люди не видят больше недели.
Координаторы партизанского движения АТЕШ собрали от своих агентов информацию о ситуации во временно оккупированных Бердянске, Мелитополе, Донецке, Мариуполе и Крыму.
По данным движения, коммунальная инфраструктура в оккупированных городах находится в критическом состоянии.
Света нет несколько суток подряд
В Бердянске и Мелитополе отключения электроэнергии могут продолжаться от четырех до шести дней. После восстановления подачи электричества напряжение в сети колеблется от 123 до 195 вольт.
Из-за значительных перепадов напряжения у жителей выходит из строя бытовая техника, а в электросетях происходят новые аварии.
Во временно оккупированном Крыму, как утверждает АТЕШ, введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. В Алуште, Ялте и Саках электроэнергия может отсутствовать от двух до четырех суток.
В Севастополе действуют графики отключений. Из-за скачков напряжения периодически останавливается электротранспорт.
В Донецке регулярно происходят аварии на подстанциях. В частности, в Кировском районе одновременно вышли из строя 65 трансформаторов. Без электроснабжения осталось около шести тысяч абонентов.
Люди остаются без воды
В Мелитополе из-за отключения насосных станций исчезает водоснабжение. В районах Юровка и Песчаная воды нет уже более восьми дней.
В Бердянске из-за отсутствия электроэнергии на очистных сооружениях возник дефицит питьевой воды. По информации движения, из кранов местных жителей может течь ржавая техническая вода.
В Донецке и Мариуполе воду подают по графику. Местные жители массово делают запасы, опасаясь полной остановки системы водоснабжения.
Бензин продают по талонам
В Крыму на автозаправочных станциях ввели ограничения – до 20 литров горючего на один автомобиль. Бензин отпускают по талонам и QR-кодам, а заправлять горючее в канистры запрещено.
В Бердянске на фоне дефицита цена бензина марки АИ-95, по данным АТЕШ, достигает 220 рублей за литр.
В то же время, на контрольном пункте «Чонгар» и возле Крымского моста образуются очереди из 600–700 автомобилей. Причиной пробок называют проведение ручных осмотров транспорта.
В партизанском движении подчеркнули, что ухудшение ситуации является следствием российской оккупации и войны, которую Кремль развязал против Украины.
Напомним, что ранее мы писали о том, что Белгород массированно атаковали дроны : загорелись квартиры и авто, исчезли свет и вода