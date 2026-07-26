Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Российские войска продолжают наступательные операции на многих участках фронта, успеха не имеют. Украинские войска контратаковали и недавно продвинулись в направлении Александровки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Какая ситуация на фронте по состоянию на 25 июля

Россияне наступают на Славянском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, но без успеха. По данным ISW, российские войска пытались проникнуть в районе Константиновки и Дружковки, но украинские силы нанесли удар по позициям врага.

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В Гуляйпольском и Запорожском направлениях российские войска также проводили ограниченные наступательные действия, но успеха продвижения нет.

На Сумском направлении российские оккупанты продолжали наступательные действия. Продвинуться не смогли. Генеральный штаб ВСУ заявил об успешном поражении российских пунктов управления беспилотниками вблизи Беловодов на оккупированной территории, а также в Брянской и Белгородской областях России.

На Харьковском направлении оккупанты также не добились успехов.

Украинские войска имеют продвижение на Александровском направлении

По информации американских аналитиков, украинские войска продвинулись в направлении Александровки, а российские войска пытались зайти в глубь позиций.

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Украинский военный наблюдатель Константин Машовец опубликовал 25 июля отчет, в котором сообщил, что украинские силы продвинулись:

к югу от Малиевки,

к югу от Согласия (оба к юго-востоку от Александровки),

Также, по данным ISW, украинские военные улучшили свои позиции вблизи Новониколаевки и Рыбного (оба к юго-востоку от Александровки).

Напомним, Государственная пограничная служба Украины сообщила, что РФ пытается расширить фронт в Харьковской области.

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