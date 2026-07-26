Токаев призвал Путина «заморозить войну» в Украине: в Киеве сделали неожиданное заявление

Временный министр иностранных дел Андрей Сибига / © Getty Images

Реклама

Министерство иностранных дел Украины поддержало предложение президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева, обратившегося к Путину с призывом заморозить войну.

Об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига.

Он назвал послание президента Казахстана российскому диктатору «своевременным и мудрым».

Реклама

«Мы благодарны президенту Токаеву за то, что он сказал Путину, что пора остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое послание. Украина предложила остановить войну на нынешних линиях фронта и обратиться к дипломатии, но Кремль продолжает исключать этот четкий путь к миру», — подчеркнул он.

Сибига отметил, что спикер Путина Песков уже отклонил предложение президента Казахстана.

Он призвал западных партнеров к большему давлению на Россию, чтобы та согласилась «на реалистические мирные предложения».

Токаев призвал Путина «заморозить войну» в Украине — что известно

Напомним, накануне президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным призвал его заморозить войну и перейти к переговорам. Он сказал российскому диктатору, что не понимает причины военных действий в Украине.

Реклама

Путин отреагировал на предложение Токаева и, ожидаемо, отверг его. Глава Кремля заявил, что Россия должна добиться своих целей на поле боя.

Новости партнеров